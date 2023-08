Diop und Duell „lassen nicht den Lehrer raushängen“

+ © Freese Best Buddies: Benjamin Duell (l.) und Lamine Diop kennen sich bereits aus Göttingen, haben viele Gemeinsamkeiten und spielen nun beim Rotenburger SV wieder zusammen. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Lamine Diop und Benjamin Duell kennen sich aus Göttingen und haben viele Gemeinsamkeiten - unter anderem die, dass sie ab sofort beim RSV spielen.

Hefte raus, Klassenarbeit! Nein, keine Angst, Stürmer Lamine Diop (28) und Abwehrspieler Benjamin Duell (27) werden diesen unter Schülern seit Jahrzehnten verhassten Spruch beim Rotenburger SV nicht anbringen, auch wenn sie beruflich als Lehrer tätig sind. Es ist jedoch nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Freunde, die nun in der Oberliga bei den Wümmestädtern wieder zusammen in einem Team auflaufen.

„Wir haben früher erst gegeneinander gespielt und seit der U 17 dann mit ein paar Unterbrechungen immer zusammen“, erzählt Diop von der Entstehung der Freundschaft in Göttingen, die darin gipfelte, dass beide entschlossen, auch beruflich den gleichen Weg einzuschlagen. „Ja, als wir angefangen haben mit dem Studium, war der Gedanke schon da. Wir haben uns immer abgesprochen“, bestätigt Benjamin Duell. Beide studierten also Sport und Biologie auf Lehramt und machten ihren Master of Education. Dann zog Diop für sein Referendariat nach Bremen, ein Jahr später folgte ihm Duell. „Bremen hatte einen Sportlehrermangel, da gab es sofort die Zusage“, erklärt der Innenverteidiger. Inzwischen sind beide in Bremen-Nord auch noch direkte Kollegen und unterrichten an der Oberschule an der Lehmhorster Straße und an der Egge. „Ich habe unserem Schulleiter damals gesagt, ich habe da einen guten Mann“, berichtet Diop, wie er ein gutes Wort für seinen Kumpel eingelegt hat.

Schon vier gemeinsame Vereine

Beide Kicker wohnen übrigens im Bremer Zentrum, im Stephaniviertel, mit ihren Partnerinnen in unmittelbarer Nähe zueinander. „Unsere Wohnung ist nur 500 Meter von deren entfernt“, sagt Duell und kann noch eine Parallele aufzählen: „Unsere Freundinnen machen auch beide das gleiche – Sport und Spanisch.“

Nun also kicken Diop und Duell auch wieder in einem Team, nachdem sie das bereits bei Göttingen 05 und dann bei der SVG Göttingen sowie dem Bremer SV getan hatten.

Duell sagt vor Diop zu

Das Kuriose neben dem gemeinsamen Werdegang: Der RSV hatte ursprünglich nur bei Diop wegen eines Wechsels angeklopft und war von ihm darauf aufmerksam gemacht worden, dass Duell beim FC Hagen/Uthlede noch nicht verlängert hatte. „Letztlich habe ich sogar vor Lamine zugesagt, hatte aber ein gutes Gefühl, dass es mit ihm auch klappt“, verrät Duell.

Eines betonen sie aber: „Wir lassen auf keinen Fall den Lehrer raushängen“, verspricht Lamine Diop und schmunzelt. „Beim Fußball sind wir einfach die Spieler, auch wenn man durch den Lehrerjob eine gewisse Art und Weise gelernt hat, mit anderen umzugehen.“