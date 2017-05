Diettrichs starkes Sottrum-Comeback

Sieger bleibt beim Abendlauf unter 32 Minuten / Janina Heyn triumphiert zum dritten Mal in Folge

+ Geschafft: Janina Heyn gewann zum dritten Mal in Folge und blieb erstmals unter 40 Minuten in Sottrum. - Fotos: Freese

Sottrum - Von Matthias Freese. Was für ein Comeback auf dem Kopfsteinpflaster! Georg Diettrich vom LC Wechloy hat neun Jahre nach seinem letzten Start an der Wieste den Sottrumer Abendlauf erneut gewonnen. Es war der sechste Sieg bei seiner sechsten Teilnahme am Zehn-Kilometer-Hauptrennen für den 46-jährigen Oldenburger. Mit der Zeit von 31:58 Minuten war er nur zwei Sekunden schlechter als beim ersten Triumph in Sottrum vor 15 Jahren. Diettrich verwies Vorjahressieger Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr/32:55) auf Platz zwei. Zum dritten Mal in Folge siegte bei den Frauen Janina Heyn (LG Buntentor Roadrunners/39:42).