Diener zeigt es seinen „Kindern“

Mulmshorn - Von Mareike Ludwig. Vor der letzten Kurve wagte er einen Blick nach hinten. Danach konnte er sich sicher sein – der Triumph in der internationalen Soloklasse war ihm nicht mehr zu nehmen: Souverän sicherte sich Altmeister Bernd Diener (MSC Werlte) schließlich den Sieg beim zweiten Anlauf des 43. Sandbahnrennens des MSC Mulmshorn. Bei den B-Solisten hatte auf dem Wümmering Marcel Sebastian ebenfalls verlustpunktfrei die Nase vorne.

„Es war ein starkes Fahrerfeld am Start. Daher hatte ich es im Vorfeld nicht so deutlich erwartet. Umso glücklicher bin ich natürlich über meine Leistung“, erklärte Diener kurz nach dem Finale. Im letzten Lauf ließ er wieder nichts anbrennen. Der 58-jährige Schwarzwälder hatte sich als Vorlaufbester bewusst die Innenbahn ausgesucht, da diese seiner Meinung nach am festesten war. Vom Startschuss weg lag Diener, der in Gegenbach in Baden-Württemberg lebt, in Führung und gab diese während der drei Runden auch nicht mehr aus der Hand. Somit hatte er letztlich die volle Punkteausbeute von 25 Zählern. „Ich hätte mich auch verzocken können, schließlich ist es auf dieser Bahn sehr schwierig zu überholen. Als ich dann vorne lag, hatte ich ein gutes Gefühl“, berichtete der Topfahrer, der dann mit einem Lachen im Gesicht ergänzte: „Es juckt immer noch in den Fingern. Ans Aufhören denke ich nocht nicht, auch wenn die Gegner mittlerweile meine Söhne sein könnten.“

Auf Rang zwei landete mit 21 Punkten der Niederländer Dierk Fabriek, der erst kurzfristig eingesprungen war. Den Bronzeplatz sicherte sich der Tscheche Josef Franz (18 Punkte). Auch er war für das Rennen erst kürzlich neu verpflichtet worden.

Bei den B-Solisten ein ähnliches Bild: Marcel Sebastian (SC Neuenknick) gab von Beginn an den Ton an und stand am Ende mit 16 von 16 möglichen Punkten ganz oben auf dem Podest. Als Zweiter hatte sich Jens Buchberger (AC Rastede) für das Finale qualifiert. Diese Platzierung bestätigte er im Endlauf und erreichte 13 Punkte. Den dritten Rang holte sich indes Lokalmatador Fabien Neid (elf Punkte). „Ich freue mich sehr“, so Neid.

Seine beiden Teamkolleginnen Nicole Standke und Beifahrerin Sonja Dreyer bewiesen ihr Können in der Seitenwagen-Klasse. Die für den MSC Mulmshorn startenden Motorsportlerinnen erreichten hinter den Dänen Mike Frederiksen/Steven Grant den zweiten Platz. Rang drei ging an Oliver Möller/Dana Frohbös. „Wir fahren erst seit zwei Rennen zusammen. Da hätten wir mit so einem super Abschneiden nie gerechnet. Wir sind sehr stolz auf die Leistung“, Standke.