Diederichsmeier beschenkt sich mit dem DM-Titel

Springreiten in Balve

+ Traum-Duo: Julie Mynou Diederichsmeier holte in Balve mit Carlucci den Titel. Foto:

Bartelsdorf – Was für ein Coup! Bei der Deutschen Meisterschaft der Springreiterinnen in Balve errang die in Bartelsdorf lebende Julie Mynou Diederichsmeier vom RV Aller-Weser ihren bisher größten Erfolg. 17 Jahre, nachdem ihre ältere Schwester Mylene Diederichsmeier den Titel gewonnen hatte, wurde jetzt Julie Mynou Diederichsmeier auf dem 13-jährigen Holsteiner Schimmelwallach Carlucci überraschend Deutsche Meisterin der Amazonen. Die 37-Jährige blieb auf Carlucci als einzige Starterin in insgesamt drei Runden ohne Strafpunkte.