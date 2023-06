Die Sauna als Lockmittel: Demaku und Arnavutoglu gehen nach Hemsbünde

Von: Mareike Ludwig

Ab sofort in einem Verein: Sportwart Alex Grams (Mitte) begrüßt Drilon Demaku (r.) und Aziz Arnavutoglu beim TuS Hemsbünde. © Ludwig

Für den TuS Hemsbünde ist es eine kleine Sensation, dass die beiden ehemaligen Bezirksliga-Spieler in die 2. Kreisklasse wechseln.

Hemsbünde – Das Gerücht kursiert schon länger in der Fußballregion, doch geglaubt hat es wahrscheinlich niemand. Was zunächst wie ein Scherz klang, haben die beiden Protagonisten nun bestätigt. Drilon Demaku und Aziz Arnavutoglu haben ihren Pass beim TuS Hemsbünde aus der 2. Kreisklasse Süd abgegeben. Für das Team von Coach Johann Wagner schnüren die Rotenburger in der neuen Saison ihre Fußballschuhe.

Für Demaku, der zuletzt beim Bezirksligisten TSV Ottersberg als „Aushilfe“ für ein paar Monate nach seiner dreijährigen Auszeit aktiv war, geht es damit drei Ligen tiefer, für Arnavutoglu – zuletzt beim Kreisligisten Rotenburger SV II – sind es „nur“ zwei Klassen Unterschied. „Wenn wir etwas sagen, ziehen wir es auch durch. Ich bin ein ehrgeiziger Typ. Wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent. Das heißt, dass wir mit Ernsthaftigkeit und Einsatz an die neue Aufgabe herangehen“, betont Demaku.

Einmal mit dem guten Freund spielen

Doch wieso haben sich die beiden für diesen „Rückschritt“ entschieden? „Das ist eine einfache Erklärung. Wir sind seit Ewigkeiten gut befreundet und wollten zum Ende unserer Laufbahn unbedingt noch mal zusammen spielen (bislang hatten sich ihre Wege beim TSV Ottersberg und TV Jahn Schneverdingen gekreuzt, Anm. d. Red.). Da kam als Gesamtpaket nur Hemsbünde infrage, denn dort kennen wir schon einige Jungs aus unserer Jugendzeit. Hemsbünde ist der einzige Verein, zu dem wir in der Region einen persönlichen Bezug haben. Von daher passt es für uns beiden“, freut sich Arnavutoglu auf das gemeinsame Abenteuer. Und sein Kumpel ergänzt mit einem Augenzwinkern. „Die Hemsbünder haben in der Kabine eine Sauna. Das ist überragend, das hat richtig Qualität. Zudem kann ich mit dem Fahrrad zum Training fahren.“

Richtig Qualität hat indes Demaku bisher in jede seiner vorherigen Mannschaften – der heute 35-Jährige trug das Trikot des Rotenburger SV, FC Worpswede, SV BW Bornreihe, TV Jahn Schneverdingen, TSV Ottersberg und VfL Visselhövede – gebracht. Kein Wunder also, dass die Verantwortlichen des TuS Hemsbünde zunächst etwas verdutzt waren, als die Anfrage der beiden Kumpels kam, ob sie denn nach Hemsbünde kommen dürfen. „Mit den Zugängen haben wir nicht zwei Spieler mehr im Kader, sondern zwei Persönlichkeiten hinzubekommen. Das ist überragend, gar nicht zu beschreiben. Unser Torwart (Thomas Asmus, Anm. d. Red.) wollte eigentlich jetzt aufhören. Nachdem er gehört hat, dass Drilon und Aziz kommen, hat er sofort gesagt, dass er weitermacht. Für jeden in der Mannschaft gibt es sicherlich noch mal einen extra Ansporn, mit den beiden Führungsspielern zusammen auf dem Platz zu stehen“, erzählt Sportwart und Abwehrmann Alex Grams mit einem Leuchten in den Augen.

Der Aufstieg ist das Ziel

Etwas „Bauchschmerzen“ hatte Arnavutoglu beim Gedanken, künftig nicht mehr für den Rotenburger SV aufzulaufen. „Der Abschied fällt mir schwer. Ich hatte dort eine tolle Zeit. Auch mit der Altherren hat es super gepasst. Doch nun möchte ich unbedingt noch mal mit Drilon zusammen spielen. Wenn es für die Herren dann irgendwann nicht mehr reicht, komme ich bestimmt zu den Altherren des RSV wieder zurück“, blickt der 35-Jährige voraus.

Durch die Verstärkungen redet Grams, der mit seinem Team die Saison als Tabellenvierter abgeschlossen hatte, nicht lange um den heißen Brei herum. „Wir wollen aufsteigen!“ In die gleiche Richtung geht auch das Saisonziel von Arnavutoglu. „Natürlich muss es unser Anspruch sein, den Aufstieg zu schaffen. Es wird aber kein Selbstläufer, auch in der 2. Kreisklasse müssen wir Gas geben“, erklärt der defensive Mittelfeldmann. Das machen die Zwei aber sicherlich gerne, denn anschließend geht es ja zum Entspannen in die Sauna.