Badminton: Deutschlands Talente reisen mit Bronze an

Rotenburg sieht Europameister Frankreich

Rotenburg - Als Bronzemedaillengewinner der Europameisterschaft in Tallinn (Estland) gastiert Deutschlands Junioren-Nationalmannschaft im Badminton am 7. Oktober (18 Uhr) in der Rotenburger Pestalozzihalle. Gegner Frankreich erreichte am Dienstag sogar noch mehr und verteidigte durch ein 3:2 gegen Dänemark seinen Titel.