Der TV Sottrum und die Suche nach dem Selbstvertrauen

Von: Matthias Freese

Teilen

Achtung, Herr Schiedsrichter! Referee Jonas Clasen kann dem Pass von Sottrums Patrick Brillowski gerade noch ausweichen. Rechts kommt Anderlingens Ole Lemmermann zu spät. © Freese

Der TV Sottrum verliert auch gegen den SV Anderlingen und ist nun seit sechs Spielen sieglos. Trainer Jannis Oberbörsch richtet den Blick bereits nach unten.

Sottrum – Die Formkurven sind ziemlich gegensätzlich: Während der TV Sottrum nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage gegen den SV Anderlingen nun schon seit sechs Spielen in der Fußball-Bezirksliga ohne Sieg ist, sammelte der Aufsteiger aus dem Nordkreis in dieser Zeit vier Dreier und robbt sich dadurch bis auf zwei Zähler an den Rivalen von der Wieste heran. „Ein, zwei Siege müssen wir noch haben, aber es wird langsam konkreter mit dem Klassenerhalt“, frohlockte Anderlingens scheidender Coach Klaus Otten. Jannis Oberbörsch, Trainer der Sottrumer, warnte hingegen: „Wir gucken schon jetzt langsam nach unten.“

Immerhin: Zwölf Punkte liegen die Oberbörsch-Mannen als vermeintlich sicherer Tabellensechster noch vor den Abstiegsrängen. Doch der Trend stimmt zumindest nachdenklich. „Wir haben im Moment kein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, kein Selbstvertrauen. Wir geben die Verantwortung gerne ab und verlassen uns auf den Nebenmann“, beobachtete Oberbörsch. Viel zu fahrig und fehlerhaft agierten die Sottrumer zudem in der Defensive, sodass es Anderlingens gefährlichen Stürmern Brian Müller und Andre Steffens mehrfach gelang, durchzustoßen und für höchste Gefahr zu sorgen. Müller gelang auch die Führung, nachdem Lennart Holzkamm das Zuspiel auf Marvin Meyer misslungen war und Linus Brunckhorst den Ball dem Torschützen vorlegen konnte (24.). Zweimal verhinderte Keeper Tobias Engel gegen Steffens einen weiteren Gegentreffer (42./45.+2), während die Sottrumer vorne aussichtsreich durch Yannick Böhling (29./38.) und Leon Krause (16./30.) scheiterten. „Die müssen wir machen“, haderte Routinier Matthias Michaelis von außen. „Aber dafür laden wir die dann ein.“

Gäste-Keeper Arne Treu ist nicht zu überwinden

Nach der Pause kam nicht nur Michaelis, sondern auch Finn Herwig in die Partie. Der Druck aufs Anderlinger Tor nahm spürbar zu – „aber wir sind nicht zwingend genug und kommen nicht in die letzte Zone, obwohl wir eine wahnsinnige Überlegenheit über das Zentrum haben“, monierte Oberbörsch. „Es war vorne wie verhext“, stellte auch Marvin Meyer fest und betonte: „Am Willen lag es nicht.“ Gäste-Keeper Arne Treu war jedenfalls nicht zu überwinden, auch wenn er es selbst spannend machte, als sein Abschlag zur Bogenlampe mutierte, Herwigs folgender Heber aber zu ungenau war (81.). „Defensiv haben wir gut gestanden“, bescheinigte Otten seiner nur mit drei Auswechselspielern angereisten Elf und freute sich über den zweiten „Zu-null-Sieg“ in Folge. Müller gelang dabei in der Nachspielzeit sein 13. Saisontor, als er sich gegen Brian Sztorc durchsetzte und den Ball über Keeper Engel ins Tor lupfte.