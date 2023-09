Der RSV stürzt nach der Heimniederlage gegen Hannover ab

Von: Matthias Freese

Erstmals in einem Punktspiel vor eigenem Publikum im Einsatz: RSV-Stürmer Lamine Diop (am Ball) wird in dieser Szene an der Seitenlinie gedoppelt. Später besitzt er die Chance, wenigstens noch zu verkürzen. © Freese

Nach Monaten verliert Rotenburg erstmals wieder zu Hause ein Pflichtspiel. Neben einem schwachen Auftritt liegt dies auch an umstrittenen Pfiffen.

Rotenburg – Jetzt befinden sich die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV genau in der Region, von der sie sich eigentlich tunlichst fernhalten wollten – sie sind auf die Abstiegsplätze heruntergeplumpst. Neben einer schwachen Leistung führten auch ein paar höchst umstrittene Entscheidungen des Unparteiischen Sebastian Lampe (SC Kampe/Kamperfehn) zur 1:3 (1:1)-Heimniederlage vor 170 Zuschauern gegen den SV Arminia Hannover. Es war die erste Punktspielschlappe seit exakt neun Monaten im Ahe-Stadion. „Fußballerisch war es nicht das, was wir die letzten Wochen gespielt haben“, räumte RSV-Trainer Tim Ebersbach ein.

Die rund 30 mitgereisten Fans aus Hannover feierten derweil bierselig ihr Team – ganz nach dem Motto, das auf einem der mitgebrachten Banner propagiert wurde: „We are here to drink your beer!“ Die Partie hatte dabei mit 20-minütiger Verspätung begonnen, weil die Mannen aus der Landeshauptstadt im Stau steckten. Doch schwere Beine schienen vielmehr die Rotenburger zu haben. Verhalten-lethargisch wirkte ihr Spiel, vorne zudem recht unbeweglich und überhaupt ziemlich fehlerhaft. Zweikampfschwach waren sie ebenfalls und wenig kommunikativ miteinander. „Es wirkte sehr müde, sehr langsam. Und wir hatten wenig Laufbereitschaft ohne Ball“, sah es Ebersbach ähnlich.

Robust und artistisch: Hannovers Torschütze David Lucic springt Franko Jäger (r.) in den Rücken. Der Pfiff bleibt aus. © Freese

Das Fehlen der beiden Stamm-Zehner Erik Köhler und Alexander Arnhold machte sich obendrein bemerkbar. Für sie übernahm Kapitän Stefan Denker, ehe er später mit der Einwechslung von Stürmer Lamine Diop in die Abwehrzentrale rückte. Dort hatte wiederum Arthur Bossert zwischen Sämi van den Berg und Benjamin Duell begonnen, doch schon früh verschob Ebersbach die Dreierkette. „Wir haben ein paar wichtige Spieler, die nicht so in Form sind“, bemerkte der Coach und fand: „Arminia hat zwar auch wild gespielt, sie waren aber spritziger.“ Offensichtlich zeigte das Freundschaftsspiel gegen Zweitligist Holstein Kiel am Mittwoch doch Nachwirkungen.

Eine Fehlerkette führte schließlich zum Rückstand. Duell verlor den Ball recht unnötig an Lasse Denker, Bossert foulte anschließend David Lucic – und der Hannoveraner verwandelte den Strafstoß zum 1:0 (31.). Ärgerlich auch, weil Keeper Jannis Trapp der schwach geschossene Ball noch durchflutschte. „Grenzwertig“, fand Arminen-Trainer Semir Zan den Elfmeter, wie er später ehrlich einräumte.

Sämi van den Berg (l.) kann es nicht fassen. Sein regulärer Treffer wird wegen Abseits abgepfiffen. © Freese

Doch die viel diskutierten Pfiffe sollten noch folgen. In der 42. Minute ballte van den Berg nach einem Freistoß von Noel Lohmann bereits die Fäuste, doch sein Kopfballtreffer erkannte der Unparteiische wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht an, da Assistent Tammo Siemoneit die Fahne hob. Eine Fehlentscheidung, wie Bilder der Szene zeigen: Yannick Kranz befand sich noch hinter dem Rotenburger. „Ich war ziemlich sicher nicht im Abseits“, meinte auch van den Berg. Trotzdem ging es mit einem Unentschieden in die Kabinen, da Hannovers Moritz Alten eine Lohmann-Ecke mit der angelegten Hand ins eigene Tor bugsierte. „Ich war noch mit dem Kopf dran“, meldete auch Duell Ansprüche an (45.+4).

„Nein, wir haben kein gutes Spiel gemacht – Arminia aber auch nicht“, fand Ebersbach. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann besser drin.“ Die Tore erzielten jedoch die Gäste. Das 2:1 erneut per Strafstoß, der für viel Unruhe sorgte. Lucic ging gegen van den Berg zu Boden und verwandelte erneut selbst (71.). „Das ist eine Gelbe Karte für den Gegner. Ich bin eher am Ball und er kommt mit gestrecktem Bein rein“, haderte Rotenburgs Verteidiger mit dem Referee. Den K.o. verpasste schließlich Christopher Katunda-Nakahosa den Rotenburgern – er setzte sich gegen Bossert durch und zog ab (86.). Die beste Möglichkeit, zumindest noch einmal zu verkürzen, vergab Diop, der an Keeper Robin Soeradhiningrat scheiterte (90.+3). Dem RSV stehen nun als Tabellen-16. schwere Wochen bevor.