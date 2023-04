Der RSV bleibt auch in Papenburg ohne Gegentor

+ © Freese Peter Bolm (l.) bildete zusammen mit Tom Kanowski das RSV-Sturmduo und erzielte die 1:0-Führung. © Freese

Peter Bolm leitete in Papenburg mit seinem vierten Saisontreffer das 2:0 ein. Der Ligaverbleib rückt für den RSV damit in greifbare Nähe.

Rotenburg – Bereits zum elften Mal haben die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV in dieser Saison kein Gegentor zugelassen! Gleichzeitig stellt die Wümme-Elf mit nur 30 kassierten Treffern die zweitbeste Defensive der gesamten Spielklasse. Und weil mit dem 2:0 (1:0)-Sieg beim Aufsteiger SC Blau-Weiß Papenburg erstmals auch der zweite Dreier am Stück gelang, rückt der Ligaverbleib bei nunmehr 36 Punkten in greifbare Nähe. „Wir haben jetzt alle wichtigen Spiele gewonnen, das war ein Riesenschritt in Richtung Klassenerhalt“, stellte Tim Ebersbach, Coach des Tabellenachten, bestens gelaunt fest.

Die Rotenburger verkrafteten die Ausfälle des gesperrten Joel Schallschmidt und des beruflich verhinderten Alexander Arnhold. Zudem erhielt Yannick Chwolka eine Pause. Sie setzten auf dem großen Platz gegen die robusten Papenburger auf eine 3-5-2-Variante mit nur einem Zehner, „um bullig gegenzuhalten und gleichzeitig aufs Tempo zu setzen“, wie Ebersbach erklärte. Peter Bolm und Tom Kanowski bildeten die überraschende Doppelspitze. „Papenburg hat auch versucht, Fußball zu spielen und hatte situativ ein gutes Tempo. Wir waren aber klarer und strukturierter und haben gegen den Ball nichts zugelassen“, analysierte Rotenburgs Trainer. Die Gastgeber, inzwischen Drittletzter, hatten sich erst in der Woche von Trainer George-Cemil Yumusak getrennt, Co-Trainer René Akkermann übernahm.

Umstellung auf ein 3-4-3

Aus einer Pressingsituation heraus erzwang Björn Hakansson den Ball und bediente Bolm, der diesen mit dem zweiten Kontakt ins kurze Eck setzte (43.) – es war der vierte Saisontreffer des Stürmers. In der zweiten Hälfte häuften sich die dicken Chancen für den RSV, der auf ein 3-4-3 umstellte. „Unser einziges Manko war, dass wir mehr Tore schießen müssen“, meinte Ebersbach. So gelang lediglich der zweite Treffer, als Stefan Denker einen Standard von Noel Lohmann am zweiten Pfosten ins Zentrum köpfte und ihn Lukas-Eltjo Koets ins eigene Tor bugsierte (69.).

Neben dem auf der linken Seite agierenden Hakansson („Er war sehr griffig, dynamisch und klar“) hob Ebersbach Kapitän Denker als Sechser, Abwehrchef Oliver Warnke und den Torschützen Bolm hervor.