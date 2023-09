Der Höhenflug der „Störche“: Das ist der Testspiel-Gegner des RSV

Von: Matthias Freese

Teilen

Der Tabellenzweite Holstein Kiel gastiert am Mittwoch in Rotenburg. Zum Kader der Saison 2023/2024 gehören (untere Reihe v.l.) Colin Kleine-Bekel, Marco Komenda, Aurel Wagbe, Philipp Sander, Timon Weiner, Marcel Engelhardt, Benedikt Pichler, Tom Rothe, Patrick Erras, Lasse Rosenboom, (zweite Reihe, v.l.) Marcel Rapp, Dirk Bremser, Alexander Hahn, Patrik Borger, Carl Johansson, Shuto Machino, Lewis Holtby, Lasse Bork, Alexander Rudies, Timm Sörensen, Tim Petersen, (dritte Reihe, v.l.) Tim Höper, Andre Hönig, Dr. Marco Diekmann, Timo Becker, Steven Skrzybski, Marko Ivezic, Sebastian Suess, Tim Rosenthal, Timm Pflügler, Sebastian Ermuth-von Petersdorff sowie (obere Reihe, v.l.) Nico Carrera, Lucas Wolf, Joshua Mees, Nicolai Remberg, Marvin Schulz, Jonas Sterner, Finn Porath, Ba-Muaka Simakala, Jann-Fiete Arp, Niklas Niehoff und Holmbert Aron Fridjonsson. © Imago Images/Eibner-Pressefoto

Am Mittwoch gastiert Holstein Kiel in Rotenburg. Zuvor stellen wir die Stars und Talente vor und erzählen die Geschichte von einer bestimmten Kneipe.

Rotenburg – Die „Störche“ landen am Mittwoch um 18 Uhr im Ahe-Stadion: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel trifft in einem Freundschaftsspiel auf die Oberliga-Mannen des Rotenburger SV. Wir haben ein paar wichtige (und weniger wichtige) Infos über den Tabellenzweiten aus Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt zusammengetragen.

Der Verein

Der korrekte Name lautet eigentlich Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 – auch wenn es überall nur Holstein Kiel heißt. Der Club steht für Tradition statt Retorte und hat rund 3 500 Mitglieder. Vor fast 123 Jahren gründeten neun Männer des Kieler Männer-Turnvereins auf ihrem Weg zum Spiel gegen die Lübecker Turnerschaft im Zugabteil den Verein, der damals Kieler Fußball-Verein (KFV) genannt wurde. 1917 kam es mit den SV Holstein von 1902 zur Fusion und zum jetzigen Namen.

Sechs Jahre in Liga zwei

Erstmals kletterte Holstein Kiel 1978 als Zweiter der Aufstiegsrunde in die Nordstaffel der zweiten Liga, 1981 ging es aber bereits wieder runter in die damalige Amateur-Oberliga. 2017 flogen die „Störche“ wieder in Liga zwei – bisher ohne „Rückflugticket“.

Größte Erfolge

Die größten Triumphe liegen schon einige Jahre zurück: 1912 wurden die Kieler deutscher Meister, 1961 deutscher Amateurmeister. In der jüngeren Vergangenheit schaffte es der Club 2021 bis ins Halbfinale des DFB-Pokals und unterlag dort Borussia Dortmund mit 0:5. Unter Ole Werner schaffte es Kiel in derselben Saison auch in die Relegation zur ersten Liga, scheiterte nach einem 1:0 im Hinspiel aber mit 1:5 im Heimspiel am 1. FC Köln.

Der Trainer

Marcel Rapp ist seit Oktober 2021 Cheftrainer. Er übernahm von Interimscoach Dirk Bremser, der zuvor den zurückgetretenen Ole Werner abgelöst hatte. Rapps Vertrag läuft bis Juni 2024. Doch es gibt noch prominentere Vorgänger: Falko Götz etwa – oder aber von 2004 bis 2006 Ex-Werder-Profi Frank Neubarth, inzwischen Coach des Landesligisten FC Verden 04.

Warum „Störche“?

Wer hat den Kielern den Tiernamen gegeben? Hierzu gibt es zwei Erklärungen. Die damalige Spielkleidung mit weißen Hosen und Hemden sowie roten Stutzen soll an Meister Adebar erinnert haben. Die wahrscheinlichere Variante ist: Bereits um 1900 existierte ein erstes Clublokal mit dem Namen „Zum Storchennest“ in der Nähe des heutigen Stadions.

Die Sache mit Werner

Mit dem Comic-Kult-Kinofilm „Werner Beinhart“ aus dem Jahr 1990 setzte Zeichner Rötger Felmdann, genannt Brösel, dem Verein ein cineastisches Denkmal. In der legendären „Fußballszene“ gegen den SV Süderbarup wurden die „Störche“ allerdings zu „Holzbein“ Kiel.

Infos zum Spiel des Rotenburger SV gegen Holstein Kiel - Karten für das Spiel am Mittwoch (18 Uhr) zwischen dem Rotenburger SV und Zweitligist Holstein Kiel gibt es an drei Stellen zu erwerben – in der Rotenburger Innenstadt bei „Jette C“, im Sportlertreff 1919 auf dem Sportplatz sowie in der Sportwelt von Dodenhof in Posthausen. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder ab sechs Jahren sechs Euro. Für alle unter sechs ist der Eintritt frei. Zudem gibt es eine Tageskasse. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Rund 500 Karten sind laut Jörg Niepel, RSV-Marketingbeauftragter, bisher verkauft worden. „Wenn es Richtung 2 000 Zuschauer geht, wäre es nicht schlecht“, sagt er. - Geleitet wird die Partie von Regionalligaschiedsrichter Daniel Piotrowski vom Buchholzer SC, ihm assistieren Bastian Grimmelmann (TSV Etelsen) und Jannik Benjamin Meyer (Buchholzer FC). - Das Vorspiel bestreiten die U 9-Mannschaften des Rotenburger SV und des SV Werder Bremen. maf

Die Stars im Team

Zu den bekanntesten Kickern im Team gehören ohne Frage Ex-Nationalspieler Lewis Holtby und natürlich Fiete Arp, den es einst vom HSV zu Bayern München zog. Den höchsten Marktwert besitzt aber der erst 18-jährige Verteidiger Tom Rothe (3,5 Millionen Euro). Der Rendsburger ist von Borussia Dortmund ausgeliehen und gerade erst vom Kader der U 20-Nationalmannschaft in die U 21 hochgezogen worden. Er wird damit in Rotenburg ebenso fehlen wie Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel, der ebenfalls zur deutschen U 21 gehört. „Diese Entwicklung bestätigt uns im Trainerteam, den eingeschlagenen Weg Stück für Stück weiterzugehen“, sagt Kiels Coach Rapp. Sein Mittelstürmer Shuto Machino ist zudem japanischer Nationalspieler. Kiels zentraler Defensivmann Patrick Erras spielte bereits beim SV Werder Bremen.

Die Fans

Es gibt nur bescheidene neun offizielle Fan-Clubs, die auf der Homepage des Vereins gelistet sind. Ins heimische Holstein-Stadion passen rund 15 000 Zuschauer. 60 403 Besucher bildeten beim Sieg auf Schalke jüngst die größte Kulisse, die es bisher bei einem Punktspiel der Kieler gegeben hat. Noch ein paar mehr, nämlich 80 000 waren es im Juni 1961, als in Hannover das Endspiel um die deutsche Amateurmeisterschaft gegen Siegburg 04 (5:1) stieg.

Aktuelle Saison

Es läuft für Holstein Kiel! Das 2:1 gegen den SC Paderborn (Tore durch Rothe und Steven Skrzybski) war der vierte Sieg im fünften Spiel – der Höhenflug beförderte die Störche auf Rang zwei hinter dem Hamburger SV.