Der achtfache Viets schießt Fintel II im Alleingang ab

Von: Hendrik Denkmann

Bei Nicklas Viets klappte am Wochenende einfach alles. Ob per Volley oder Kopf, nach einem Freistoß oder mit einem Tunnler – der Stürmer des TuS Brockel II brachte den Ball jedes Mal im Tor unter. © TuS Brockel

Das gibt es nicht jeden Tag: Nicklas Viets traf am Wochenende gleich achtmal. Mit 9:3 gewann der TuS Brockel II dadurch gegen den TuS Fintel II.

Brockel – Für Nicklas Viets war es ein Novum, ob es auch eines in der Spielklasse war, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Sicher ist aber: Dem Fußballer des TuS Brockel II ist am Sonntagnachmittag etwas äußerst Seltenes gelungen. Der 24-Jährige netzte beim 9:3-Sieg seines Teams aus der 4. Kreisklasse Süd acht Mal und schoss den TuS Fintel II damit quasi im Alleingang ab. „Was da passiert ist, ist schon Wahnsinn“, weiß der Stürmer auch selbst. Bislang war ihm „nur“ einmal ein Viererpack gelungen.

Wie viele Treffer es gegen Fintel genau waren, wusste Viets erst gar nicht genau, wie er verrät: „Ich bin nach dem Spiel zum Schiedsrichter und habe ihn gefragt, ob es jetzt sieben oder acht Tore waren.“ Hursit Pak (TuS Hemsbünde) klärte den Brockeler, der seine Saisontreffer zehn bis 17 erzielte, auf. Damit rückte Viets in der Torjägerliste von Platz fünf auf eins vor und steht nun knapp vor Julius Haak (SV RW Scheeßel III/16 Tore). „Letztes Jahr war ich auch schon Erster. Das ist dieses Mal wieder mein Ziel“, betont der Offenmann, bei dem auf eigener Anlage alles klappte.

Tore per Volley und mit dem Kopf

Selbst ein „Sonntagsschuss“ per Volley fand den Weg ins Netz. Besonders stolz zeigte sich Viets aber über sein 4:2. „Ich habe mir mit meinem Mannschaftskollegen Carlo Cordes vor dem Spiel drei Freistoßvarianten ausgedacht. Entweder ich versuche es direkt, mir legt jemand vor und ich habe dann freie Schussbahn oder es chippt jemand den Ball über die Mauer und ich laufe ein und stehe frei vor dem Tor“, zählt er auf. Auf dem Feld entschied sich das Duo für Möglichkeit zwei – und das mit Erfolg. „Ansonsten lag es viel an der Vorarbeit meiner Mannschaft. Zum Beispiel kam die Flanke zum 8:3 perfekt auf meinen Kopf“, lobt Viets, bei dessen letztem Treffer auch noch Glück hinzukam: „Ich habe den Ball gar nicht richtig getroffen. Irgendwie ist er dem Torwart aber trotzdem durch die Beine gegangen.“

Jubeln mochte er am Ende nicht mehr so ausgiebig. „Mir war das fast schon ein wenig unangenehm“, gibt der aus Bothel stammende Viets zu. Vor eineinhalb Monaten im Derby gegen die Dritte seines Heimatvereins sah dies schon ganz anders aus. Zwei Tore steuerte er zum 4:2-Sieg bei. „Da habe ich schon mal die Sau rausgelassen“, meint der Angestellte eines Brockeler Autohauses und lacht.

Vom Torwart zum Stürmer

Die Verbindung zum TuS Bothel besteht noch immer. Viets coacht seit vier Jahren die Jungs, die aktuell in der U 15 des JFV Wiedau Bothel spielen. Dieser Trainerjob veranlasste ihn kurz nach dem Amtsantritt, aus der ersten in die zweite Herren des TuS Brockel zu wechseln. Zuvor hatte er zwei Saisons für das Team aus der 2. Kreisklasse Süd gespielt. In der Jugend wiederum trug er durchgängig das Trikot des JFV Wiedau Bothel. Mit sechs Jahren hatte Viets mit dem Fußball begonnen – damals noch als Torwart. „Ich war auch gar nicht so schlecht. In der U 13 hatte ich dann aber vermehrt Knieprobleme und bin verletzungsbedingt ins Feld gewechselt“, erinnert Viets sich. „Am Ende macht mir das auch mehr Spaß.“