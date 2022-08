Dennis Kroll: „Ich bin vollständig integriert“

Von: Hendrik Denkmann

Wieder für Bothel am Ball: Dennis Kroll (l.) schloss sich bereits zum dritten Mal dem Verein an. © Freese

Dennis Kroll spielt seit dieser Saison wieder für Bothel. Im Interview spricht der 34-Jährige über seine erneute Rückkehr und die vergangenen Jahre.

Bothel – Für Dennis Kroll ist es bereits die dritte „Amtszeit“ beim TuS Bothel. Nachdem der Defensivmann 2013 schon einmal für kurze Zeit zurückgekehrt war, stieß er für diese Saison erneut zu den Kreisliga-Fußballern. Nach zwei überzeugenden Testspieleinsätzen gehört er zum festen Stammpersonal im Kader von Dennis Schlifelner und Nico de Vries. Bevor Kroll am Sonntag (15 Uhr) im Auswärtsspiel beim Rotenburger SV II erneut von Beginn an dabei sein wird, spricht der 34-Jährige über seine Rückkehr und die vergangenen Jahre.

Herr Kroll, Sie sind nach langer Zeit zurück in Bothel. Was haben Sie die vergangenen Jahre gemacht?

Ich habe Bothel 2014 verlassen. Das war ja aber schon meine zweite Station dort und ich habe berufsbedingt nur ein bisschen Zweite gespielt. Die erste Station war von 2008 bis 2011 mit Pokalsieg und der Meisterschaft. Das war schon eine schöne Zeit. Danach ging es kurz nach „Vissel“ und von da aus eben wieder zurück nach Bothel. In Bremen habe ich dann vier Jahre bei BTS Neustadt gespielt. Danach bin ich berufsbedingt nach Frankfurt am Main und habe da bis Juli dieses Jahres gekickt. Erst war ich beim FC Kalbach in der Kreisliga A und Kreisoberliga und dann beim TuS Nieder-Eschbach.

Nun die erneute Rückkehr. Aber Sie spielen ja nicht nur für Bothel.

Genau, ich habe in Frankfurt noch ein Zweitspielrecht, weil ich da noch ab und zu wegen einiger Kundenprojekte bin. Und wenn es dann mal passt, kann ich da mitspielen. Aber mein Hauptaugenmerk liegt auf Bothel. Ich wohne in Sottrum und habe eindeutig den Fokus im Norden.

Sie haben während Ihrer ersten Zeit in Bothel auch Bezirksliga gespielt. Sehen Sie gewisse Parallelen oder Unterschiede zur aktuellen Mannschaft?

Wir sind genauso ehrgeizig wie früher. Die Altersstruktur ist aber komplett anders. Früher hatten wir mehrere ältere Leute, jetzt haben wir viele junge. Was das Training angeht, ist es sehr akribisch – so wie bei Peter (Ullrich, ehemaliger Botheler Coach, Anm. d. Red.) früher. Zudem sind Christoph Meinke, Tim Beyer und Sebastian Wichern noch da, also ein paar Jungs, mit denen ich damals zusammengespielt habe.

Sie sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet. Ein Auftakt nach Maß also?

Wenn es ein Auftakt nach Maß gewesen wäre, hätten wir zumindest einen Punkt in Bremervörde geholt. Wenn ich uns eine Note geben würde, wäre es eine Zwei. Eine Eins wäre es, wenn wir aus Bremervörde etwas mitgenommen hätten.

Wie haben Sie sich persönlich eingefügt?

Ich hatte viel Urlaub und kam deshalb erst am Ende der Vorbereitung dazu. Da habe ich die ersten Minuten gegen Tarmstedt und 90 Minuten gegen „Vissel“ gespielt und es gab ein positives Feedback. Von da an habe ich jede Partie komplett gespielt und würde sagen, ich bin vollständig integriert.

Am Sonntag geht es gegen Rotenburgs Zweite. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Ich denke, das wird ein enges und hitziges Spiel auf Augenhöhe. Rotenburg wird mit viel Wut antreten und angeknockte Boxer sind am gefährlichsten. Zudem ist es ein Derby, da werden Nuancen entscheiden. Wenn aber gerade auch unsere jungen Spieler einen guten Tag erwischen, gehen wir da mit einem Sieg raus.