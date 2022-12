Denkerwürdiger Auftritt beim 3:0-Sieg gegen Lüneburg

Von: Matthias Freese

Gleich dreimal durfte sich Stefan Denker – hier mit Erik Köhler, Marcello Muniz und Tom Kanowski (v.l.) – feiern lassen. © Freese

Stefan Denker zeigt sich aktuell treffsicher. Der Kapitän des Rotenburger SV schoss alle drei Tore beim Sieg seiner Elf gegen den Lüneburger SK Hansa.

Rotenburg – Nach seinem Doppelpack vor zwei Wochen hat Stefan Denker noch einen draufgelegt: Dem Kapitän des Rotenburger SV gelang im Spiel beim Tabellenletzten Lüneburger SK Hansa am Sonntag ein Hattrick in der ersten Hälfte. Am Ende blieb es bei der 3:0-Halbzeitführung. Die Wümmestädter arbeiteten sich dadurch in der Tabelle der Fußball-Oberliga mit nun 20 Zählern auf Platz zwölf vor. „Die Jungs haben extrem stark geliefert. Das war ein ganz wichtiger Sieg“, meinte Trainer Tim Ebersbach nach dem Abpfiff im Jahn-Stadion in Neetze.

Wie erwartet hatte Rotenburgs Coach vier Veränderungen im Vergleich zur 0:3-Niederlage beim VfL Oldenburg vorgenommen: Innenverteidiger Sämi van den Berg, der linke Flügelspieler Tom Kanowski, Stefan Denker als Zehner und Tobias Kirschke auf der Sechs rückten wieder in die Startelf. Kirschke schied allerdings in der 56. Minute mit Verdacht auf eine Zerrung oder einen Muskelfaserriss aus. Gut für den RSV, dass Wedat Bezek nach seiner Roten Karte nur ein Spiel gesperrt ist und somit Samstag in der finalen Partie vor der Winterpause gegen den HSC Hannover wieder übernehmen kann.

Mit dem Außenrist über die Schulter

Auf dem schwer bespielbaren Geläuf sah Ebersbach ein „zielstrebig, fokussiert und effizient“ spielendes Team, das zur Halbzeit sogar sechs, sieben Tore hätte erzielen können. „Wir hatten eine super Zweikampfquote. Es hat Spaß gemacht, von außen zuzusehen“, meinte Ebersbach.

Bereits in der vierten Minuten jubelten die Rotenburger zum ersten Mal, als Denker den Ball nach Vorarbeit von Erik Köhler aus spitzem Winkel an Torwart Kevin Zlotkowski vorbeischob. Mit dem Außenrist bugsierte der Kapitän das Spielgerät beim 2:0 über die Schulter des Keepers (11.), der noch viele gute Möglichkeiten der Gäste vereitelte, aber vor der Pause zum dritten Mal vom durchlaufenden Denker bezwungen wurde – Kanowski hatte quergelegt (39.). „Das waren schön herausgespielte Tore“, lobte Ebersbach den denkerwürdigen Auftritt.

Yannick Chwolka spielt nur zehn Minuten

„Vielleicht haben wir sie besser analysiert als sie uns“, merkte der RSV-Trainer an und fand: „Es ist ganz viel aufgegangen. Wir haben ihnen oft zwischen den Ketten wehgetan.“ Neben dem überragenden Denker zeigte auch der zweite Zehner Erik Köhler erneut ein auffälliges Spiel. Davor hatte Joel Schallschmidt gute Aktionen, dahinter waren Lucas Chwolka und Kirschke „sehr präsent“, hinten stand die Dreierkette wieder sicher.

Nur für den eingewechselten Yannick Chwolka lief es nicht gut – nach zehn Minuten nahm ihn der Trainer als Vorsichtsmaßnahme wieder runter, weil er Gelb-Rot-gefährdet war. Für ihn übernahm Arthur Bossert als Linksverteidiger. Ebersbach: „In der zweiten Hälfte haben wir nur noch das Nötigste getan, aber es war gerade mit dem Ball auf so einem Boden ein tolles Spiel von uns.“