Denkers Rückkehr – das Beste am 0:0

Von: Matthias Freese

Spürbar kaputt: Stefan Denker nach seinem Comeback. © Freese

Der Rotenburger SV hat auch sein fünftes Heimspiel in der Saison nicht gewonnen. Immerhin: Kapitän Stefan Denker gab nach mehrmonatiger Pause sein Comeback.

Rotenburg – Es bleibt dabei: Im heimischen Ahe-Stadion können die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV trotz des Comebacks von Kapitän Stefan Denker in dieser Saison einfach nicht gewinnen. Im fünften Anlauf gab es bereits das vierte Remis – ein 0:0 gegen den SV Ramlingen-Ehlershausen. „Zu Hause will‘s nicht so recht“, stellte auch Coach Tim Ebersbach fest. Obwohl seine Wümmestädter nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gäste-Verteidiger Timo Gieseke (64.) fast eine halbe Stunde lang mit einem Mann mehr auf dem Platz standen, nutzten sie diesen Vorteil nicht. „Irgendwie müssen wir noch Überzahl üben“, meinte Stadionsprecher Carsten Böder nach dem Abpfiff via Lautsprecher.

Immerhin: Dank der Nullnummer verließ der RSV wieder die Abstiegsränge und stellt an Gegentoren gemessen die viertbeste Defensive – auch ohne den am Knie verletzten Marlo Siech. Nur vorne fehlte gegen gut stehende Ramlinger die Durchschlagskraft. Dabei trug im Kasten der Burgdorfer jemand die Nummer eins und den Namen Gajda auf dem Rücken, der gar nicht so heißt und bisher nie höher als Bezirksliga gespielt hatte. Für Johann Ridtschenko, Schlussmann der Reserve, kam das Oberliga-Debüt aufgrund einer Rot-Sperre von Stammtorhüter Blazaj Gajda und des Ausfalls von Ersatzmann Nils Kühnen so überraschend, dass es für ihn kein eigenes Shirt gab. Vorweg: Ridtschenko zeigte eine Oberliga-reife, aufmerksame Leistung, selbst wenn er kaum Glanztaten verbringen musste.

Es riecht nach Gefahr – doch nur selten kamen Erik Köhler (vorne links), Joel Schallschmidt (hinten, Mitte) oder Peter Bolm (rechts) vor das Tor des SV Ramlingen-Ehlershausen. © Freese

Zweimal hätte der RSV aber auch gerne einen Elfmeterpfiff gehört – doch die Pfeife von Referee Julian Bergmann (FCR Bramsche) blieb beim klaren Foul von Steffen von Pless (allerdings außerhalb des Sechzehners) ebenso still (20.) wie zwei Minuten vor der Pause, als Lucas Chwolka im Strafraum zu Boden ging. „Ich kriege einen Kontakt und bleibe dadurch beim Schuss im Boden hängen“, schilderte der Rotenburger Sechser die Szene, an der Louis Engelbrecht beteiligt war. Chwolka schob aber auch nach: „Ich will nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. Wir hätten selbst die Dinger machen können.“

Allzu viele Möglichkeiten gab es aber nicht. Die dickste machte nach einem Foul von Gieseking am durchbrechenden Tom Kanowski noch Ridtschenko zunichte, als er den Denker-Freistoß parierte (52.). In der ersten Hälfte war der RSV bei Luftduellen noch im Nachteil gewesen und zu selten über die Flügel durchgekommen – wenn, dann über Marcello Muniz, dessen Flanken aber in des Gegners Beinen landeten.

Gelb-Rot für die Gäste

„In der ersten Halbzeit war es noch ein sehr zerfahrenes Spiel, da hat der letzte Pass oft gefehlt. Da hast du bei beiden auch gemerkt, dass du das möglichst nicht verlieren darfst“, resümierte Ebersbach. „Und bei unseren besten Chancen haben sie sich perfekt geopfert“, spielte der Coach auf die Fouls von Gieseking an, die zu Gelb-Rot führten. Im zweiten Durchgang kam mehr Struktur ins Spiel, insbesondere Joel Schallschmidt war sehr präsent, während die Defensive gut stand. „Wir waren vielleicht die aktivere, bessere Mannschaft, aber ich kann gut mit dem Punkt leben“, meinte Ebersbach und ist vor allem froh, das Kapitän Denker vier Monate nach seinem letzten Punktspiel, auskurierter Fuß-OP und genähter Augenbraue wieder dabei ist. „Stefan tut unserem Spiel sehr gut. Wir müssen ihm jetzt die Minuten geben, weil wir wissen, dass er uns in zwei, drei Wochen eine Klasse stärker macht“, betont der RSV-Trainer. Somit war Denkers Comeback vielleicht sogar das Beste am 0:0.