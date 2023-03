Denkers Ausgleich in Ramlingen wird nicht anerkannt

Von: Matthias Freese

Tom Kanowski erzielte die RSV-Führung, leitete aber auch das 1:2 ein. © Freese

Der RSV ist in der ersten Hälfte erst überlegen, später aber zu fehlerhaft. Ärger gab es letztlich auch aufgrund einer Szene in der Schlussphase.

Rotenburg – Das Gespräch nach dem Abpfiff dauerte etwas länger. Stefan Denker musste noch einmal mit dem Schiedsrichtergespann die Szene aus der 89. Minute ausdiskutieren, bei der er den Ball zum vermeintlichen 2:2 ins Netz gesetzt hatte. Doch der Unparteiische Benjamin Buth (Nikolausberger SC) hatte nach einem Hinweis von Assistent Nils Weißer auf Abseits entschieden. So verloren die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV eine Partie, die sie eine Halbzeit lang diktiert hatten, aufgrund zweier Patzer mit 1:2 (1:0) beim SV Ramlingen-Ehlershausen.

„Es ist kaum in Worte zu fassen, dass wir so ein Spiel nicht gewinnen“, haderte Coach Tim Ebersbach und ergänzte: „Wir waren die bessere Mannschaft und haben durch krasse individuelle Fehler ein super Spiel hergegeben.“ In der Tat war der RSV im ersten Durchgang von Beginn an die dominierende Mannschaft gewesen und hatte Ramlingens Abwehr immer wieder unter Druck gesetzt. Inbesondere über die linke Seite von Tom Kanowski wirkte der Gastgeber anfällig und produzierte meist durch den nach 33 Minuten ausgewechselten Jannis Nolte einige Fehlpässe und Ballverluste. Die dickste Chance vergab der unglücklich agierende Erik Köhler, dem der Ball zwei Meter vor dem Tor vor die Füße fiel (12.). Einen langen Ball von Keeper Jeroen Gies gegen die weit vorgerückte Ramlinger Abwehr nutzte Kanowski schließlich zur Führung (23.). Vor allem Peter Bolm (35.) nach Konter und wieder Köhler vor Keeper Blazej Gajda (37.) hätten auf 2:0 stellen müssen. „Überlegen ist im Grunde noch milde ausgedrückt. Die erste Halbzeit war eine Eins mit Sternchen“, fand Ebersbach und korrigierte sich: „Ohne Sternchen, weil wir 3:0 oder 4:0 hätten führen müssen.“ Ansonsten ging seine Systemumstellung mit der Doppelspitze Bolm/Köhler, Alexander Arnhold als einzigem Zehner und dem neben Yannick Chwolka auf die Sechs zurückgezogenen Joel Schallschmidt auf.

Gies und Kanowski leiten Gegentore ein

Wäre da bloß nicht die zweite Hälfte gewesen. Ramlingen kam bissiger zurück und sorgte mit dem eingewechselten Björn Masur für Gefahr über links, während der RSV nicht mehr so präsent wirkte. Als Jeroen Gies viel zu weit aus seinem Tor herauseilte, überlupfte ihn Can Gökdemir vor der Straumraumecke – 1:1 (64.). „Zu 100 Prozent ,Gigis‘ Fehler, brauchen wir nicht drüber zu reden“, meinte Ebersbach. Bei Ramlingens 2:1 verlor Tom Kanowski den Ball, die Gastgeber hebelten mit wenigen Pässen die Abwehr aus und Masur vollendete (81.) „Tom hat in der ersten Hälfte ein Bombenspiel gemacht, umso bitterer, dass er sich mit so einem Fehler um die gute Leistung bringt“, ärgerte sich Ebersbach.