Denker ist der Lenker und Matchwinner beim RSV – 2:1

Rotenburg - Von Matthias Freese. Nach 90 Sekunden geschockt, aber nach 90 Minuten wieder obenauf: Die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV haben ihr kleines Zwischentief hinter sich gelassen und sich in einer äußerst intensiven und kampfbetonten Partie gegen Aufsteiger TSV Gellersen mit 2:1 (0:1) durchgesetzt. „Ich bin megastolz, dass wir es gedreht haben. Wir haben 90 Minuten das Tempo hochgehalten“, war RSV-Coach Tim Ebersbach nach der Partie im Dauerregen nass und froh zugleich. Bester Mann auf dem Platz war Stefan Denker – und das nicht nur wegen seines sehenswerten Siegtores in der 77. Minute.

Ebersbach hatte gleich mehrere Umstellungen vorgenommen und unter anderem erstmals mit Neuzugang Waldemar Wart als Innenverteidiger begonnen. Dafür saß Karol Karpus auf der Bank. „Ich hatte das Gefühl, dass Karol nach seiner Verletzung noch nicht bei 100 Prozent ist. Und ich habe gedacht, dass Waldemar uns mit seiner guten Passschule helfen kann“, begründete der Coach seine Entscheidung. Wart schaltete sich auch mehrfach ins Spiel nach vorne mit ein und besaß eine dicke Chance, bei der Gellersens Keeper Lars-Ole Johst mit den Fäusten parierte (29.). Den langen Bällen des Abwehrspielers fehlte nach seiner mehrmonatigen Pflichtspielpause aber noch ein wenig die Genauigkeit. Das frühe Gegentor nahm hingegen sein Kollege im Defensivzentrum, Timo Kanigowski, auf seine Kappe. Er ließ den gefährlichen Andreas Demir aus abseitsverdächtiger Position ziehen – bereits nach anderthalb Minuten lag der RSV vor 120 Zuschauern gegen den Tabellendritten hinten.

Mit dem Gegentor kamen zunehmend Hektik und Nickligkeiten in die Partie. Gut, dass Referee Yannick Leinfels (FC Hagen/Uthlede) auf eine Schwalbe von Demir nicht hereinfiel (14.), doch viel zu selten schritt er gegen manch rustikale Gangart ein. „Genau die Härte brauchen wir“, kommentierte Gäste-Kapitän Tobias Hövermann noch das übertriebene Einsteigen von Jonas Kennemann gegen Lucas Chwolka, für das es Gelb gab (17.). „Der Schiedsrichter hatte seine Linie, aber er hätte viel mehr Karten geben können“, fand Ebersbach.

Letztlich nahm der RSV den Kampf jedoch an und erspielte sich ein Übergewicht. Noch vor der Pause scheiterte Arthur Bossert nach Denker-Flanke an Keeper Johst (41.), während Hövermann gerade noch einen Denker-Schuss abblockte (45.). Im zweiten Durchgang konterte sich der Gastgeber aber mustergültig zum 1:1. Björn Mickelat bediente Denker, dessen Pass Lucas Chwolka aus 15 Metern direkt mit dem Außenrist verwandelte (51.). Beim 2:1 war wiederum Lucas Chwolka per Ecke der Vorlagengeber, während Denker mit einem feinen Flugkopfball erfolgreich war. „Stefan war unser auffälligster Spieler, er war überall“, urteilte Ebersbach über seinen Denker und Lenker, der das Team damit wieder auf Platz vier brachte.