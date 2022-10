Denker hinten, Köhler als Zehner – passt!

Von: Matthias Freese

Bester Mann beim RSV: Erik Köhler leitete als Zehner auch das 1:1 in Egestorf ein. © Freese

Der RSV reagierte auf die Negativserie und stellte einiges um. Die personellen Wechsel von Tim Ebersbach fruchteten, sodass seine Elf beim Dritten punktete.

Rotenburg – Na also, geht doch! Die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV haben sich durchaus überraschend einen Zähler beim Aufstiegsanwärter und Tabellendritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder erkämpft. „Wir haben eine richtig gute Reaktion gezeigt. Das ist ein Punktgewinn“, betonte Coach Tim Ebersbach nach dem 1:1 (0:1) in Barsinghausen. Trotzdem bleibt sein Team auf dem vorletzten Tabellenplatz, auf den die Wümmestädter nach dem 1:3 gegen BW Papenburg eine Woche zuvor abgerutscht waren.

Ebersbach hatte durchaus einige Änderungen vorgenommen. Der eigentlich eingeplante Tobias Kirschke blieb mit einer Hüftprellung allerdings draußen. Dafür rutschte Timon Wolff erstmals in die Startelf und wusste als Achter zu gefallen. „Er hat es sehr gut gemacht. Es fiel auf, dass er die Frische hat“, meinte der Trainer, der die wohl größte Überraschung hinten präsentierte. Im Zentrum einer Dreierkette agierte Kapitän Stefan Denker zwischen Kevin Klee und Björn Hakansson. „Ich wollte hinten einen verkappten Spielmacher haben. Das ist megaperfekt aufgegangen“, fand Ebersbach, der auch vorne vom Dreiersturm abwich und stattdessen Erik Köhler als Zehner und Peter Bolm als Neuner aufbot. „Erik war für mich der beste Mann, auch weil er defensiv stark gearbeitet hat, nicht nur mit dem Ball“, urteilte der RSV-Coach.

Köhler bedient Muniz

Ebersbach sah ein „ausgeglichenes Spiel mit hoher Intensität und auf extrem hohem Niveau. Wir haben dabei nichts zugelassen, waren sehr griffig und taktisch diszipliniert.“ Nur einmal ging es schief, als Marcello Muniz zu ungestüm im Sechzehner gegen Lorenzo Paldino zu Werke ging und einen berechtigten Strafstoß verursachte (16.). Marvin Stieler verwandelte. Schon bis zur Pause boten sich dem RSV Möglichkeiten, um auszugleichen. Peter Bolm scheiterte nach Vorarbeit von Köhler aber an Keeper Ole Schöttelndreier.

In der zweiten Halbzeit belohnten sich die Rotenburger dann doch noch. Erneut war es Köhler, der vorbereitete und mit einem Chipball fast von der Grundlinie Muniz am zweiten Pfosten bediente – 1:1 (57.). „Zwischen der 75. und 85. Minuten wollten wir dann ein wenig zu viel und haben den Raum hergegeben, aber letztlich war es ein richtig kompletter Auftritt und auch mit dem Ball eine reife Leistung“, meinte Ebersbach. Gelitten hatte einzig seine Stimme in der Schlussphase. „Mir wurde hier aber schon Pfefferminztee angeboten“, berichtete er und schmunzelte.