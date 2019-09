Denker hängt Bornreihe ab

Bornreihe - Von Matthias Freese. Fünfter Sieg im fünften Spiel – an so einen erfolgreichen Saisonstart kann Tim Ebersbach sich nicht erinnern, schon gar nicht als Trainer des Rotenburger SV. Mit einem 2:0 (1:0) beim punktlosen Schlusslicht SV Blau-Weiß Bornreihe „surft“ die Wümme-Elf weiter als Spitzenreiter durch die Landesliga. „Klar wird das Spiel kommen, das wir verlieren, aber es ist doch eine geile Situation als Tabellenführer – als Fußballer ein Hochgenuss“, frohlockte Ebersbach. Karol Karpus per Abstauber und Stefan Denker nach einem beeindruckenden Sprint über das halbe Feld hießen die Torschützen.

Denker musste nach dem Abpfiff Trost spenden. Also schritt er zu Alexander Huhn, seinem ehemaligen Mitspieler aus Ottersberger Zeiten, strich dem auf dem Rasen hockenden Verteidiger über den kahlen Kopf und legte ihm den Arm um die Schulter. Huhn hatte in der 86. Minute das spielentscheidende Laufduell gegen den unnachahmlich davonziehenden Denker verloren. „Er hat wirklich ein gutes Tempo, aber da merkt man auch seine Erfahrung. Stefan kreuzt und schiebt den Ball in die Ecke“, ging Ebersbach auf das 2:0 genauer ein.

Zuvor hatte der eingewechselte Jan Friesen zwei gute Konterchancen noch vergeben (73./82.), auch Björn Mickelat war nicht an Keeper Alexander Janosch vorbeigekommen (77.), während Huhn einen Schuss von Lucas Chwolka vor der Linie geklärt hatte (68.). Allerdings hatte sich der RSV in der zweiten Hälfte insgesamt zu sehr hinten reindrängen lassen und nach vorne zu selten für Entlastung gesorgt. „Bornreihe hat in der zweiten Hälfte wahnsinnig viel investiert, sie haben es aber nicht geschafft, uns wehzutun“, wusste Ebersbach. Ein Kopfball von Hendrik Lütjen an die Latte, unmittelbar vor Denkers Solo, sollte die einzige Großchance bleiben.

Die Dreierkette des RSV stand stabil – und das, obwohl der Coach sie nur aufgeboten hatte, weil er mit dem großen und kopfballstarken Torben Poppe gerechnet hatte. Doch Bornreihes Trainer Michael Rickers brachte den bulligen Stürmer erst in der 63. Minute für Meikel Klee.

Den Grundstein für den Sieg hatten die Rotenburger in den ersten 45 Minuten gelegt. Da jedenfalls waren sie spielbestimmender, besaßen durch Arthur Bossert (10.) und Mickelat (10./14.) beste Möglichkeiten, ehe Karol Karpus nach einer abgewehrten Ecke abstaubte – 1:0 (35.). „Eigentlich ist unser Plan aufgegangen“, meinte Ebersbach. Er konnte sich vor allem auf seine Defensivreihe verlassen und meinte: „Natürlich war das in der zweiten Hälfte nicht unser bestes Spiel. Wir sind nicht mutig genug nach vorne gewesen, aber die Mentalität, gegen den Ball zu arbeiten, war super.“ Schon nach Denkers Entscheidung hatte Routinier Mickelat ganz treffend das Phrasenschwein bedient: „Das passiert, wenn du oben stehst.“ Geht‘s nach ihm und den Kollegen, soll das im Hit, nächsten Samstag zu Hause gegen Titelanwärter SV Ahlerstedt/Ottendorf, so bleiben.