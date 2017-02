Denis Jäger stoppt die Hatz

Scheiterte in dieser Szene am Daverdener Keeper Sören Schmincke – traf später aber dreifach: Jens Koch feierte mit dem TuS Rotenburg trotz Problemen noch einen 37:28-Sieg. J Foto: Hägermann

Daverden - Von Ulf von der Eltz. Da brachte er Denis Jäger dann doch noch irgendwie zur Strecke: In der 57. Minute tunnelte Marin Wrede ihn beim Siebenmeter zum 26:33 – am Ende musste der TSV Daverden aber in erster Linie vor dem bärenstarken Keeper des TuS Rotenburg kapitulieren und kassierte eine 28:37 (16:17)-Niederlage. Symbolcharakter für den Verlauf der Partie in der Handball-Verbandsliga hatte am Sonntag ein anderer Strafwurf gehabt. Wrede war nach bis dahin durchaus offenem Match beim 22:25 (42.) an Jäger gescheitert – damit hatte der Mann zwischen den Pfosten die Hatz auf den Primus praktisch gestoppt.

Die Torwartleistung – Nils Muche hatte zur Pause Yannick Kelm aus dem Kasten genommen – sah denn auch der Coach als mitentscheidend an: „Denis hat uns in der wichtigen Phase den Rücken gestärkt. Danach sind wir im Angriff etwas geduldiger geworden und haben besser getroffen als Daverden. Aber ich muss den Gastgebern ein dickes Kompliment machen, sie haben uns das Gewinnen wie erwartet äußerst erschwert.“ Dieses Kompliment nahm sein Gegenüber Thomas Panitz zwar dankend an und freute sich auch über eine tolle erste Hälfte („viel Hochgeschwindigkeits-Handball“) – der Übungsleiter des Aufsteigers ärgerte sich aber ein wenig über die vergebenen freien Würfe Mitte des zweiten Durchgangs: „Das hat den Unterschied gemacht, Rotenburg haut die alle rein – wir aber nicht.“ Stolz zeigte sich Panitz trotzdem auf seine Jungs: „Sie haben 60 Minuten gefightet, die Fans werden wiederkommen.“ Erst als die Luft nach dem 22:28 (45.) raus war, ließen die Hausherren verständlicherweise ein wenig die Köpfe hängen.

In der ersten Halbzeit überwanden die Daverdener, die auf Marcel Wrede und Simon Bodenstab verzichten mussten, die Abwehr des Spitzenreiters durch kluge Aktionen. Die äußerst offensiv deckendne TuS-Halben konnten nicht so viele Bälle fischen wie erhofft. „Sie haben uns auch immer wieder in Zweikämpfe verwickelt, die wir selten geschickt geführt haben“, monierte Rotenburgs Muche. So blieb der Favorit nur dank einer starken Leistung des im Rückraum auftauenden Luka Bruns ständig mit einem oder zwei Treffern vorne. Dass Daverden beim 16:17 zur Pause noch auf die Überraschung hoffen durfte, lag an der kämpferischen Einstellung, mit der viele Rückschläge weggesteckt wurden. In der Schlussphase, als die Kräfte beim Gastgeber mehr schwanden, warf der Titelfavorit noch ein standesgemäßes 37:28 heraus – wohl wissend, dass es nicht mehr als der Pflichtsieg war.