Demaku mit Übersicht – 3:2

Stemmen - Von Vincent Wuttke. Von der Seitenlinie kamen keine lauten Vorgaben oder Tipps. Selten wurden bei einem Kreisliga-Spiel wohl so wenig Kommandos von außen gegeben wie gestern Abend beim Fußballspiel des Gastgebers TV Stemmen gegen den VfL Visselhövede. Beim „Duell der Trainerlosen“ siegte der Gast mit 3:2 (2:2) und übernachtete auf Rang drei. Die Hausherren bleiben jedoch auf dem Abstiegs-Relegationsrang.

Der Aufsteiger aus der Heidestadt musste auf seinen Coach Thomas Heidler verzichten. Er war bei einer Hochzeit eingeladen. Doch während bei „Vissel“ der Reserve-Trainer Marco Jorzick einsprang und die Partie zurückhaltend verfolgte („Ich brauche an der Seitenlinie ja nicht den lauten Willi machen.“), fehlte es bei den Hausherren an einer Führungskraft am Spielfeldrand. Trainer Carsten Knaak verweilte im Urlaub und sein „Co“ Tobias Paape war verhindert. „Es lag aber nicht daran, dass kein Coach da war“, so Stemmens Abwehrmann Stefan Ehrke. „Sondern an den blöden Gegentoren.“

Ein Doppelpack von Visselhövedes Spielmacher Drilon Demaku entschied die Begegnung. In der 20. Minute überraschte Demaku Stemmens Torwart Florian Schirmacher mit einem Heber aus 30 Metern, später verwandelte der 30-Jährige einen Freistoß aus 20 Metern flach ins Torwart-Eck (56.).

Das brachte den Gästen den Sieg, obwohl die Hausherren zwischenzeitlich ein 0:2 aufgeholt hatten. Nach der frühen Führung von Visselhövedes Patrick Peter per Elfmeter (nach Foul von Ehrke am Torschützen) in der vierten Minute und dem „Schlitzohr-Treffer“ von Demaku wachte Stemmen auf. Ehrke verwandelte einen Strafstoß nach einem Vergehen von „Vissels“ Keeper Michel Brückner an Fabian Bentz (36.). Hannes Bellmann köpfte in der 44. Minute zum 2:2 ein.

Nach Visselhövedes 3:2 drängten die Schwarz-Gelben auf den Ausgleich, doch Illinger vergab die beiden letzten Möglichkeiten zum Remis (90./90.+1). „Wir haben es defensiv sehr gut gemacht nach dem 3:2 und stark gekämpft“, lobte Aushilfe Jorzick.