Dem Rotenburger SV gehen die Zehner aus

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Jesse Ortiz fällt mit einem Muskelbündelriss aus. © Freese

Vor dem Hannover-Spiel gibt Tim Ebersbach die neue Diagnose bei Jesse Ortiz bekannt. Ebenfalls nicht dabei ist Erik Köhler. Ein anderer Einsatz wackelt.

Rotenburg – Das Aus im Niedersachsenpokal ist durch, das Highlight, also das Testspiel gegen Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, abgehakt. Am Sonntag (15 Uhr) geht es für den Rotenburger SV nun mit dem Punktspielbetrieb in der Oberliga weiter. „Ich bin froh, dass der hundertprozentige Fokus jetzt auf der Liga liegt“, gesteht Tim Ebersbach vor dem Duell mit dem SV Arminia Hannover im Ahe-Stadion.

Jedoch vermeldet der RSV-Coach auch schlechte Nachrichten: Jesse Ortiz hat im Pokalspiel in Delmenhorst nicht nur einen Muskelfaserriss, sondern einen Muskelbündelriss erlitten. Dadurch verlängert sich die Ausfallzeit des Zehners noch einmal. Aus den erst geschätzten sechs Wochen wird nun wohl laut Ebersbach die „komplette Hinrunde“. Das ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung. Neben Ortiz fehlt im offensiven Mittelfeld auch Erik Köhler studiumsbedingt, hinter Alexander Arnhold steht ein „großes Fragezeichen. Er ist beruflich in München“, klärt sein Trainer auf.

Startelf-Debüt für Diop kommt wohl zu früh

Da er schon gegen Kiel auf das Trio verzichten musste, ließ Ebersbach in einem 5-4-1-System mit zwei Außenstürmern spielen. Gut möglich, dass dies gegen Hannover erneut der Fall sein wird. „Es wären nur kleine Nuancen, die wir verändern würden. Auf jeden Fall wird es nicht so defensiv von der Ausrichtung sein“, sagt Ebersbach, betont aber, dass er sich noch nicht endgültig festgelegt hat. Ähnlich sieht es bei der Startelf aus. Der Coach kündigt Veränderungen an. Dass der lange verletzte Stürmer Lamine Diop erstmals von Beginn an eingesetzt wird, ist eher fraglich. „Er hat gegen Kiel 45 Minuten gespielt und ist schmerzfrei geblieben. Ich glaube, er ist prädestiniert für mehr Minuten, aber aus dem Bauchgefühl heraus wäre ein Startelf-Einsatz noch zu früh.“

Auf jeder Position brauche der Coach schließlich „die Jungs, die frisch sind. Arminia hat eine gute Offensive, hinten kann man sie aber knacken“, weiß Ebersbach und setzt darauf, dass die diesjährige Serie ohne Heimniederlage seiner Elf einen weiteren Push gibt und sie dadurch ausgebaut wird.