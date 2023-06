Delventhal feiert ein Comeback nach Maß

+ © Cord Krueger Breites Grinsen im Gesicht: Der gebürtige Westerwalseder Tobias Delventhal (Mitte) bejubelt mit seinen Teamkollegen Taro Schierenbeck (l.) und Silviu Hadär seinen zweiten Treffer. Letztlich feierte der TSV Weyhe-Lahausen durch den 2:1-Sieg gegen den SC Twistringen II die Kreisliga-Meisterschaft. © Cord Krueger

Tobias Delventhal ist mittlerweile beim TSV Weyhe-Lahausen gelandet. Den Kreisligisten schoss der Ex-Unterstedter nun zur Meisterschaft.

Rotenburg – Den vorletzten Spieltag der Saison dürfte er so schnell nicht vergessen. Mit seinem Doppelpack war der Fußballer der Garant dafür, dass die Sektkorken vorzeitig knallen konnten. Die Rede ist von Tobias Delventhal, der den TSV Weyhe-Lahausen beim 2:1-Erfolg gegen den SC Twistringen II zum Kreisliga-Meister und damit künftigen Bezirksligisten geschossen hat.

Delventhal und TSV Weyhe-Lahausen? Wer nun denkt, einen Tippfehler entdeckt zu haben, irrt sich. Der 33-Jährige, der bis zur vergangenen Saison noch beim Kreisligisten SG Unterstedt und zuvor viele Jahre für den Rotenburger SV in der ersten und zweiten Herren aktiv war, spielt bereits seit einem Jahr für das Team aus dem Kreis Diepholz und avancierte in seiner ersten Saison direkt zu einem der Leistungsträger. Und das sogar auf einer für ihn ungewohnten Position. Der gelernte Stürmer wurde von Coach Stephan Hotzan weiter zurückgezogen und auf Anhieb als Sechser eingesetzt. „Ich war zunächst sehr überrascht, habe mich aber gut eingewöhnt auf der neuen Position. Mein offensiver Gedanke kommt aber immer wieder durch“, sagt Delventhal mit einem Schmunzeln im Gesicht. Dass er mit seiner Aussage Recht hat, belegt die Torjägerliste. Mit neun Saisontreffern ist der einstige Angreifer zusammen mit seinem Teamkollegen Dominik Lindenborn bester Torschütze der Mannschaft.

Rückkehr trotz verkündetem Karriereende

Der Grund seines Wechsels in den Kreis Diepholz ist schnell erklärt. Delventhal und seine Freundin haben sich in Weyhe ein Haus gekauft. „Einer meiner Nachbarn ist unser Co-Trainer Florian Fernández. Wir sind dann mal ins Gespräch gekommen. Ich habe dann meinen Pass zur Hinrunde im Verein abgegeben. Ich bin dort gut angekommen und fühle mich wohl“, klärt der gebürtige Westerwalseder auf.

Dabei sah es lange Zeit danach aus, dass Delventhal gar kein Fußball mehr spielen kann. Erst hatte er sich vor rund zweieinhalb Jahren das Kreuzband gerissen, anschließend plagte er sich ständig mit Rückenproblemen durch den Ischiasnerv herum. „Das war das Kernproblem, warum ich zunächst mit dem Fußball aufgehört und Unterstedt verlassen hatte“, erzählt der einstige Oberliga-Akteur des RSV.

Die Bezirksliga reizt den Ex-Unterstedter

Durch die Beschwerden hatte der Mittelfeldmann sogar die Lust am Fußball verloren. Der Abstand tat gut, um seinem Körper die nötige Pause zu gewähren. Mittlerweile hat er die Probleme überwunden und ist zurück bei seiner alten Leistungsstärke seiner einstigen Rotenburger Zeit. „Aktuell bin ich recht fit und schmerzfrei. Dass ich noch mal dahin komme, hätte ich vor der Saison nicht gedacht“, gibt der Doppeltorschütze des vorletzten Spieltags zu.

Und in Zukunft? Delventhal freut sich auf das Abenteuer, die dortige Bezirksliga kennenzulernen. „Das reizt mich“, verrät der Exportmanager eines Elektrotechnik-Unternehmens. Auch sein vorheriger Verein, die SG Unterstedt, läuft kommende Saison in der Bezirksliga auf. Da es sich aber um unterschiedliche Regionen handelt, kreuzen sich die Wege nicht. Trotz der Entfernung verfolgt Delventhal stets das Geschehen bei den Grün-Weißen. „Ich habe noch einen guten Kontakt nach Unterstedt und freue mich darauf, die Jungs demnächst wiederzusehen“, so der 33-Jährige, der nahezu jeden Spielbericht seines ehemaligen Vereins gelesen hat. „Ich habe es aber zu wenig geschafft, mir die Spiele anzusehen. Ich freue mich sehr für das Team und alle Verantwortlichen, dass sie den Aufstieg geschafft haben. Eine beeindruckende und historische Spielzeit“, lobt Delventhal.