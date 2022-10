Defibrillator rettet dem Visselhöveder Jürgen Kirschke in Etelsen das Leben

Von: Matthias Freese

Teilen

„Mir geht es wieder blendend“, sagt Jürgen Kirschke – hier beim jüngsten Heimspiel des Rotenburger SV – fast acht Wochen nach seinem Herzstillstand. © Freese

Nach einem Fußballspiel in Etelsen erleidet Jürgen Kirschke aus Visselhövede einen Herzstillstand. Dank der schnellen Hilfe und eines Defibrillators überlebt er.

Visselhövede – Am Montag wird Jürgen Kirschke an seinen „zweiten Geburtsort“ zurückkehren – auf den Sportplatz des TSV Etelsen. Er wird einen Blumenstrauß dabei haben, als symbolisches Dankeschön. Wohlwissend, dass die Hilfe, die er vor acht Wochen dort erfahren hat, „nicht zu bezahlen“ ist. Am 22. August erleidet der Fußballer der SG Visselhövede nach dem Spiel in der Ü 65-Liga einen Herzstillstand. „Mir geht es wieder blendend, aber ohne Manfred Rischkopf und meinen Bruder Uwe, die mich wiederbelebt haben, sowie ohne den Defibrillator hätte ich es nicht überlebt“, sagt der 67-Jährige.

Rückblende: Das Spiel verlieren die Visselhöveder auf dem Platz am Sportpark mit 0:5, die „dritte Halbzeit“ steht kurz bevor. „Ich wollte mir noch ein Würstchen holen, habe bezahlt und dann wurde mir schlecht. Ich bin so zusammengeklappt“, erinnert sich Jürgen Kirschke. Sein Bruder und der Etelser Rischkopf reagieren sofort und beginnen mit der Herzdruckmassage, während aus dem Vereinshaus der Defibrillator geholt wird. Er sei kein Held, betont Rischkopf, ein ehemaliger Polizeibeamter, und verweist vielmehr auf das medizinische Gerät, das in einem gelben Kasten an der Wand untergebracht ist und bei Benutzung Stromstöße abgibt. „Durch den ,Defi‘ ist mein Herzrhythmus wieder in Gang gekommen“, erläutert Kirschke. Für ihn geht es mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Verden und nach einer Katheteruntersuchung per Hubschrauber weiter in die Herzklinik nach Bad Bevensen.

Das war schon mein vierter Herzinfarkt. Mit 34 Jahren hatte in meinen ersten.

Wie sich herausstellt, hat der Visselhöveder einen Herzinfarkt erlitten. „Das war schon mein vierter“, erzählt er. „Mit 34 Jahren hatte ich meinen ersten, 1989 auf dem Sportplatz beim Spiel gegen Achim. Am nächsten Morgen habe ich den zweiten gekriegt. Und letztes Jahr beim Tennisspiel gegen Uesen den dritten.“ Drei Stents habe er deshalb 2021 bekommen, nun wurden Kirschke vier Bypässe gelegt. Einen Tag verbrachte er anschließend auf der Intensivstation, Mitte September wurde er bereits aus der Reha entlassen. „Ich könnte noch keine Bäume ausreißen, ein Dauerlauf ist auch noch nicht drin. Der Arzt, der mich operiert hat, hat aber gesagt, dass ich in drei Monaten wieder Fußball spielen kann“, sagt Kirschke. „Man kann sich ja auch in den Keller setzen.“ Dieser Typ sei er aber nicht: „Ich will meinen Körper nicht überlasten. Aber wenn es geht, will ich wieder spielen.“ Der vor seiner Rente als technischer Angestellter tätige Kirschke ist überzeugt, dass ihm auch der Sport geholfen habe, um den vierten Infarkt zu überleben: „Das Herz ist zwar geschädigt, aber durch den Sport stark genug, um dagegen anzukämpfen.“ Neben dem Fußball zählt für den Visselhöveder, der früher für den TSV Verden auch in der Verbandsliga mit Leuten wie Wilfried Feldhaus, Axel Sammrey, Bernhard Osthues oder Harald Gutzeit gespielt hat, auch Tennis zu seinen Hobbys.

Im gelben Kasten wird der Defibrillator im Vereinsheim des TSV Etelsen aufbewahrt. Retter Manfred Rischkopf (l.) und der Vorsitzende Holger Brake sind froh über die Anschaffung. © Wenck

Auf der Tennisanlage des VfL Visselhövede befindet sich übrigens seit dem vergangenen Jahr ebenfalls ein Defibrillator. „Ich habe vor ein paar Monaten die Einweisung selbst mitgemacht“, berichtet Kirschke. Auf vielen Sportplätzen fehlt ein solcher Lebensretter aber bisher. „Die Sportlerinnen und Sportler werden doch immer älter und Hilfe kann dann in solchen Extremfällen unmittelbar geleistet werden“, wirbt der 74-jährige Manfred Rischkopf dafür. Jürgen Kirschke sieht es genauso und betont, wie leicht der Defibrillator zu bedienen ist: „Du kannst da nichts falsch machen.“

In Etelsen haben sie mit der Anschaffung – 650 Euro hat der Landkreis Verden 2016 dazugegeben, den Rest übernahm der Verein – alles richtig gemacht. Deshalb kann Jürgen Kirschke auch am Montag als Zuschauer dabei sein, wenn seine Heidestädter im Pokal erneut in Etelsen ran müssen. Am 24. April kommt es in der Liga zum Rückspiel. Dann würde er gerne wieder als Stürmer auflaufen. „Und dann haue ich denen ein paar in die Kiste“, meint Jürgen Kirschke und lacht.