Rotenburger SV unterliegt Spitzenreiter Treubund Lüneburg

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Der vorübergehende Sprung an die Tabellenspitze ist mit einer ungewöhnlichen Defensivtaktik und trotz des Comebacks von Christoph Drewes nicht gelungen: Im Hit der Fußball-Landesliga hat der Rotenburg SV gegen den Titelfavoriten und Spitzenreiter MTV Treubund Lüneburg trotz starker kämpferischer Leistung vor gut 140 Zuschauern im Ahe-Stadion mit 0:1 (0:0) verloren.

Nach einer 32-minütigen Unterzahl wegen einer Roten Karte gegen Ersatzkapitän Tobias Kirschke gab es die zweite Heimniederlage in Folge.

Kirschke in harmloser Mittelfeldszene zu rabiat

„Die kann man schon geben. Auch wenn Tobi da nicht zum Gegner gehen will“, kommentierte Trainer Tim Ebersbach die Szene. Kirschke hatte in der 58. Minute gegen Lüneburgs Topspieler Steffen Hattendorf in einer harmlosen Mittelfeldszene die „Sense“ ausgepackt. Der Gefoulte musste später ausgewechselt werden. Schiedsrichter Nikolas Wilckens (SV Drochtersen/Assel) schickte den Rotenburger vom Platz. „Die Entscheidung war schon hart“, fand der sportliche Leiter Andre Schmitz.

Nach diesem Verlust musste sich der RSV etwas schütteln. Das nutzten die Gäste gnadenlos effektiv aus. Malte Meyer schoss aus spitzem Winkel aufs kurze Eck und überraschte damit Henner Lohmann im Wümme-Tor. Der Schlussmann zeigte keine Reaktion. So schlug der Ball am kurzen Pfosten ein (70.). „Ich weiß nicht, ob der Stürmer den Ball so schießen wollte“, meinte Ebersbach.

Der Coach hatte einige Veränderungen in seiner Startelf vorgenommen, weil Kapitän und Innenverteidiger Kevin Klützke im Urlaub weilt und auch Mathis Wulff beruflich verhindert fehlte. Für Wulff durfte Sebastian Czimmeck ran und ließ auf seiner rechten Außenbahn defensiv nichts anbrennen. Im Defensivzentrum überraschte Ebersbach derweil. Der frühere Abwehrchef Christoph Drewes, der vergangene Saison noch beim Ligakonkurrenten TSV Ottersberg aktiv war und nun Trainer der RSV-Reserve, gab sein Comeback. „Seine Leistung war überragend. Er war Abwehrchef und hat gefühlt jedes Kopfballduell gewonnen“, lobte Ebersbach seine 30-jährige Aushilfe. Drewes, der mit den Kreisstädtern auch schon in der Oberliga gespielt hat, übernahm sofort das Kommando und fiel durch sein gewohnt starkes Stellungsspiel auf.

Im 4-3-2-1 gegen die beste Offensive der Liga

Um die mit 22 Treffern gefährlichste Offensive der Liga auszubremsen, hatte Ebersbach auf eine ungewohnte Taktik mit nur drei Offensiven gesetzt. Der RSV agierte erstmals von Beginn an in einem 4-3-2-1-System mit Tim Potratz, Kirschke und Startelf-Debütant Oliver Dittmer im Mittelfeld-Zentrum, um vor allem durch die Mitte keine Freiräume zu geben. „Das hat sehr gut funktioniert, wenn man sieht, wie wenig Chancen die hatten“, so Ebersbach.

Von Zehn-Tore-Stürmer Tim Franke war bis auf seinen Pfostenschuss in der 50. Minuten kaum etwas zu sehen. „Defensiv haben wir sehr gut gestanden. Nur offensiv waren wir in ein oder zwei Situationen zu ängstlich“, fand Drewes. In der Tat fehlte dem einzigen Stürmer Toni Fahrner vorne die Unterstützung. Er ackerte und lief auch das eine oder andere Mal seinen Bewachern davon, es fehlte aber an der letzten Durchschlagskraft. Potratz (11./20.) und Fahrner (47./55.) hatten zunächst noch die besten Möglichkeiten. Erst in der Schlussphase – und nur noch zu zehnt – hatten Lucas Chwolka (83.) und Youngster Czimmeck per Kopfball (90.) gute Chancen, zumindest das Remis zu holen und die zweite Heimniederlage in Folge zu verhindern. „Schade. Für den Kampf hätten sich die Jungs einen Punkt verdient“, bedauerte Ebersbach. „Es war eine sehr gute Landesliga-Partie“, so Schmitz.