Debüt für Björn Dreyer, Ehrung für Gerd Buttgereit

Von: Matthias Freese

Teilen

Bei seiner Premiere bei der TGLR spricht Werders U 17-Coach Björn Dreyer über die Prinzipien des Offensivspiels. © Freese

Erstmals referierte Werder-Coach Björn Dreyer bei der Trainergemeinschaft, erstmals ging der Titel „Trainer des Jahres“ in den Kreis Osterholz.

Rotenburg – Premiere bei der Trainergemeinschaft Landkreis Rotenburg (TGLR): Erstmals ehrte Leiter Gerd Rathjen aus der Riege seiner 158 Mitglieder einen Fußball-Trainer des Jahres, der aus dem Kreis Osterholz kommt. Gerd Buttgereit erhielt die Auszeichnung für seinen Titel in der Bezirksliga mit dem FC Worpswede, ehe Gast-Referent Björn Dreyer vom SV Werder Bremen über das Spiel in der Offensive sprach.

Der Pokal fehlt noch: Gerd Buttgereit (l.) ist neuer Trainer des Jahres der TGLR. Leiter Gerd Rathjen zeichnet ihn aus. © Freese

Auf seinen Pokal musste Buttgereit übrigens warten, der fehlte zu Rathjens großem Bedauern noch. So blieb es zunächst bei warmen Worten, einem Handtuch und einem Handschlag für den 57-jährigen B+-Lizenzinhaber, der mit Worpswede nun in der Landesliga eine gute Rolle spielen möchte. Am Rande verriet er unserer Zeitung auch einen Transfercoup: Vom Ligarivalen TuS Harsefeld kommt der 34-jährige Henry Sung in seinen Heimatkreis zurück und wird am Weyerberg spielender Co-Trainer. „Er kennt die Landesliga bestens“, sagt Buttgereit über den früheren Bornreiher und Drochterser, der es auch auf 36 Regionalliga-Einsätze und fast 200 Oberliga-Spiele bringt.

Mit Worpswede in die Landesliga – und jetzt kommt Henry Sung

Auf 17 Jahre bei Werder Bremen kommt indes Björn Dreyer, der zwischen 2010 und 2012 auch für den TuS Heeslingen auflief und seit 2011 als Trainer im Jugendbereich des Bundesligisten tätig ist. Aktuell coacht er die U 17 in der Bundesliga. „Ich bin auch noch von Thomas Schaaf geprägt. Ich gewinne lieber 5:4 als 1:0“, verriet er den rund 25 anwesenden Trainerkollegen. Dreyer, DFB-A+-Trainer, referierte bei seinem TGLR-Debüt denn auch über die Prinzipien der Offensive am Beispiel seines Teams und betonte seine Philosophie: „Ich möchte, dass meine Mannschaft dynamischen, mutigen, zielorientierten Kombinationsfußball spielt. Wir wollen erst mal den Ball haben.“ Später ging es zum Praxisteil auf den Ahe-Sportplatz – als Probanden standen Dreyer die Kreisliga-Fußballer des Rotenburger SV zur Verfügung.