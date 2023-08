Bothels Michel Peters: „Das ist für mich Neuland“

Von: Hendrik Denkmann

Michel Peters entschied sich mit 16 Jahren für den Fußball und damit gegen den Basketball – und jetzt für den TuS Bothel. © TuS Bothel

Michel Peters spielt jetzt beim TuS Bothel. Von der 2. Kreisklasse in die Kreisliga ‒ im Interview verrät er, wie es dazu gekommen ist.

Bothel – In seiner Jugend hat Michel Peters neben dem Fußball auch Basketball gespielt. Irgendwann stand die Entscheidung an, auf welche Sportart er sich konzentrieren will. Letztlich fiel die Wahl auf den Outdoorsport. Den betrieb er in den letzten Jahren beim Veeser FC in den verschiedenen Kreisklassen. Im Sommer verließ der 21-Jährige erstmals seinem Heimatverein. Das Ziel war der TuS Bothel. Mit dem steht am Freitag, 4. August, um 19.30 Uhr beim Aufsteiger FC Ostereistedt/Rhade der Auftakt in der Fußball-Kreisliga an. Wir haben zuvor mit Peters gesprochen.

Wie sind Sie eigentlich zum TuS Bothel gekommen?

Ich kannte zwei Jungs vorher schon: Lennart Henke und Phil Stölpe. Phil ist einer meiner besten Kumpels und so ist man immer wieder in Kontakt geraten und hat sich ein paar Spiele angeguckt. Dann wurde der Plan immer konkreter, ich habe bei Veese gesagt habe, dass ich zur neuen Saison gerne wechseln würde. Danach ging es schnell.

Gab es andere Optionen?

Ein, zwei andere Vereine haben mich angeschrieben, ob ich mir das vorstellen könnte, allerdings hatte ich zu dem Zeitpunkt schon ein Gespräch mit Dennis Schlifelner (bis zum Sommer Trainer des TuS Bothel, Anm. d. Red.) und da hat es sofort gepasst. Er hat mir aufgezeigt, was deren Idee ist, dass viele Jugendspieler nachkommen. Für mich war dann ausschlaggebend, dass ich mit meinen 21 Jahren nicht der jüngste Spieler bin.

Bislang haben Sie nur in der Kreisklasse gespielt. Wieso kommt jetzt der Schritt in die Kreisliga?

Es ist ja immer interessant zu schauen, wo der Weg für einen hingehen kann. Ich bin letztes Jahr mit dem Veeser FC aus der 1. in die 2. Kreisklasse abgestiegen und habe dann gesagt, dass es mein Heimatverein ist und ich mit Veese wieder aufsteigen will. Das hat dann nicht funktioniert. Dann kamen die Angebote. Ich hatte zuerst ein ungutes Gefühl, weil das für mich Neuland ist. Allerdings habe ich von Bothel viel Rückendeckung bekommen. Deshalb war der Schritt für mich gar nicht so groß.

Sie haben in der Vorbereitung auf verschiedenen Positionen gespielt. Wo sehen Sie sich am ehesten?

Gerade durch die Vorbereitungen haben wir noch ein, zwei Verletzte hinzubekommen. Daher ist es schwer, bereits zu sagen, wo ich spiele. Ich habe da auch noch nicht explizit mit Ralf (Brockmann, neuer Trainer, Anm. d. Red.) drüber gesprochen. 90 Prozent der Vorbereitung habe ich als Innenverteidiger gespielt und den Rest auf der Zehn. Ich bin beides gewohnt. In der Jugend habe ich viel zentral defensiv gespielt, im letzten Jahr in Veese eher als Zehner. Stand jetzt, sehe ich mich als Innenverteidiger.

Sie haben in der vergangenen Saison acht Tore in 16 Spielen geschossen. Lag das allein an der Position?

In der Hinrunde habe ich eigentlich fast nur in der Innenverteidigung gespielt und da auch schon Tore geschossen. Das lag daran, dass ich viele Standards ausgeführt habe, also Elfmeter und Freistöße. 75 Prozent meiner Tore waren Standardtore. Ich bin eher der Standardschütze. In der Rückserie waren da als Zehner aber auch welche aus dem Spiel heraus.

Im ersten Spiel auf dem Platz in Bothel haben Sie per Elfmeter getroffen. Sind sie so eiskalt vom Punkt?

Würde ich schon sagen. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich mich zurückerinnere, habe ich bislang noch keinen verschossen. Aber das Tor kam etwas anders zustande. Phil Stölpe hat die sonst bei uns immer geschossen. Wenn man die Jungs kennt, gibt es eine Einstandskiste beim ersten Tor. Die lag dann ja quasi auf dem Punkt. Das mit der Kiste wurde mir aber erst nach dem Tor gesagt. (lacht)

Werden Sie jetzt der Elfmeterschütze Nummer eins für Ihr Team?

Das ist zu früh, um das sagen zu können. Ich der Vorbereitung habe ich ein paar Standards geschossen und darauf bislang noch keine schlechte Rückmeldung bekommen.

Richten wir den Blick mal auf den Ligastart: Kommt es Ihnen entgegen, dass Sie zunächst in Ostereistedt auf einen Aufsteiger treffen?

Zum einen würde ich ja sagen, zum anderen nein, weil wir die überhaupt nicht einschätzen können. Jede Aufstiegsmannschaft, egal aus welcher Liga, gibt gerade zum Start 100 Prozent und freut sich auf die neue Saison. Wir wissen, welche Qualitäten wir haben. Ein Großteil des Teams bringt Kreisliga-Erfahrung mit, der ein oder andere Bezirksliga-Erfahrung.

Insgesamt haben Sie ja ein vermeintlich leichtes Auftaktprogramm. Tut das gut, um besser in die Saison zu kommen?

Ja. Wenn wir direkt am Anfang gegen Bremervörde gespielt hätten, hätten wir sicherlich einen Dämpfer bekommen können. Wir wissen aber umso mehr, dass wir aus diesen ersten Spielen Punkte holen müssen.

Sie haben früher auch Basketball gespielt ...

Ich habe mit vier Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Das habe ich bis heute durchgezogen. Nebenbei habe ich auch Basketball gespielt. Das kam vor allem durch die Eichenschule, die einen sehr großen Wert auf ihre Basketball-Mannschaft legt. Ich habe mit 16 aber aufgehört. Dadurch, dass ich älter wurde und wir zu Hause Landwirtschaft haben, musste ich mich entscheiden, um auch mal Zeit für Freunde und andere Dinge zu haben. Mir war dann schnell klar, dass es eben der Fußball ist.