Das 1:3 des RSV ist durch das Ortiz-Aus noch bitterer

Von: Matthias Freese

Teilen

Der sitzt! Perfekt dreht der Delmenhorster Kapitän Florian Stütz den Freistoß über die Mauer – bestehend aus Lucas Chwolka, Yannick Chwolka und Noel Dähne (v.l.) – zum 1:0 in die kurze Ecke des Gehäuses von Jannis Trapp (hinten). © Freese

Nach dem Ausgleich von Max Buschermöhle schnuppert der Rotenburger SV in Delmenhorst kurz am Pokal-Coup. Am Ende steht jedoch das Aus.

Delmenhorst – Das war‘s dann mit dem Traum vom DFB-Pokal! Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals sind die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV am Mittwochabend beim Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst ausgeschieden. Die Wümmestädter unterlagen vor rund 650 Zuschauern im Stadion im Stadtteil Düsternort mit 1:3 (0:1), obwohl sie nahe dran waren, die Partie zu drehen. „Ärgerlich ist noch untertrieben“, fand Coach Tim Ebersbach, zumal sein Team die letzten Minuten in Unterzahl spielen musste, nachdem sich Jesse Ortiz womöglich schwerer verletzt hatte und das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war.

Der Amerikaner war im Strafraum ohne Fremdeinwirkung hängen geblieben (84.). Ebersbach befürchtete unmittelbar nach dem Spiel eine Knieverletzung: „Ich glaube, das ist was Schlimmeres.“ Kurz zuvor war Delmenhorst mit 2:1 in Führung gegangen, weil Osman Touray bei einem Konter Tarek Flohr stehenließ und Justin Dähnenkamp in der Mitte bediente (82.). In der fünften Minute der Nachspielzeit erhöhte Touray selbst. Das RSV-Tor war verwaist, weil Keeper Jannis Trapp bei einem Freistoß von Lucas Chwolka mit nach vorne geeilt war.

Gestützt von Lamine Diop (l.) und Pascal Hein (r.) verlässt Jesse Ortiz den Platz. © Freese

„Wir haben sie in der zweiten Halbzeit an die Wand gespielt, aber es ist zu wenig dabei herausgesprungen“, sagte Ebersbach. Der Delmenhorster Stürmer Joel Schallschmidt, bis zum Sommer noch beim RSV, gestand: „In der zweiten Halbzeit waren die wirklich stark, da sind wir voll eingebrochen.“ Bis dahin hatte der Favorit jedoch eine 1:0-Führung herausgeschossen: Nach einem Foul von Yannick Chwolka an der Strafraumkante gegen den starken Flügelstürmer Osman Mansaray schlenzte Florian Stütz den Ball gefühlvoll über die Drei-Mann-Mauer hinweg ins kurze Eck. Der Delmenhorster Routinier vertrat übrigens Mustafa Azadzoy (Länderspielreise mit der afghanischen Nationalelf) als Kapitän. Ohnehin waren die Gastgeber offensiv über die Flügel, speziell über ihre linke Seite, gefährlich. Hinten offenbarten sie allerdings Schwächen. „Die laden uns ein“, stellte Rotenburgs Co-Trainer Christoph Drewes fest. Doch nach einem Fehlpass von Torwart Damian Schobert setzte Stefan Denker den Ball an die Latte (35.).

Fast im Minutentakt erspielte sich der RSV nach einigen Umstellungen (Kevin Klee kam für Michael Yeboah, Max Buschermöhle für Alexander Arnhold) zwischen der 49. und 60. Minute Chancen. Doch nur Buschermöhle setzte seinen satten Schuss zum 1:1 ins Netz (60.). „Die haben halt vorne ihre Qualitäten. Ein Stellungsfehler reicht, damit sie es für sich entscheiden. Und auf der anderen Seite stehen unsere Chancen“, ärgerte sich Verteidiger Benjamin Duell.