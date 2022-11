Doppelpacker als Lebensversicherer: Stüve knipst für Ahlerstedt

Von: Manfred Krause

Teilen

Darvin Stüve ist aktuell der drittbeste Torschütze der Fußball-Oberliga. Viermal gelang ihm bereits ein Doppelpack für Ahlerstedt/Ottendorf. © Krause

Viele wünschen sich einen, manche haben ihn ‒ einen Goalgetter. So wie die SV Ahlerstedt/Ottendorf. Dabei hatte Darvin Stüve auch an einen Wechsel zum Rotenburger SV gedacht.

Rotenburg – Für viele Beobachter galt die SV Ahlerstedt/Ottendorf vor der Saison als Absteiger Nummer eins. Doch der Neuling der Fußball-Oberliga hat genau das, worauf es ankommt und wonach sich auch der Rotenburger SV als Ligarivale sehnt – einen Torjäger. Dabei wäre Stürmer Darvin Stüve fast schon bei den Wümmestädtern gelandet. Nun knipst er aber für den aktuellen Tabellenneunten aus dem Kreis Stade, bevorzugt im Doppelpack – so wie vor einem Monat gegen den RSV, so wie insgesamt schon viermal.

Bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf startet Stüve gerade richtig durch. Für den Oberliga-Aufsteiger schoss der 27-Jährige aus Glinde bei Bremervörde zuletzt einige Last-Minute-Tore und machte damit die Dreier perfekt. Damit könnte der Angreifer, der im Sommer 2021 vom Liga-Konkurrenten Heeslinger SC kam, zur Lebensversicherung werden. In bisher 13 Spielen traf Stüve neun Mal. „Dass es derzeit so gut läuft, habe ich mir schon erarbeitet, ich habe mich selbst zu 100 Prozent fit gemacht. Ich gehe drei Mal in der Woche ins Fitnessstudio, ernähre mich bewusster und habe sieben Kilo Gewicht gemacht. Das zahlt sich aus und stärkt das Selbstvertrauen“, erzählt der 27-Jährige, der die Spiele gegen BW Papenburg (3:2) und den Lüneburger SK Hansa (2:0) mit seinen Doppelpacks entschied und auch gegen den RSV kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 ausglich.

Die besten Torjäger der Oberliga 1. Felix Schmiederer (SC Spelle-Venhaus) 14 Tore 2. Luca Mittelstädt (VfL Oldenburg) 10 3. Darvin Stüve (SV Ahlerstedt/Ottend.) 9 Jean-Luca van Eupen (Eintracht Celle) 9 5. Dominik Behnsen (Germ. Egestorf-L.) 7 Steven Melz (TSV Pattensen) 7 7. Maurice Franke (FT Braunschweig) 6 Can Gökdemir (Ramlingen-Ehlersh.) 6 Timon Hallmann (Lupo-M. Wolfsburg) 6 Luis Prior Bautista (Arminia Hannover) 6 Jules Reimerink (TuS Bersenbrück) 6 Adrian Zöfelt (Eintracht Celle) 6 13. Louis Engelbrecht (Ramlingen-Ehlersh.) 5

Jovan Hoffart (Arminia Hannover) 5 Tom Kanowski (Rotenburger SV) 5 Paul Knacke (Lüneburger SK Hansa) 5 Torben Lange (SC BW Papenburg) 5 Markus Lührmann (TuS Bersenbrück) 5 Lorenzo Paldino (Germ. Egestorf-L.) 5 Andrea Rizzo (Lupo-M. Wolfsburg) 5 Quelle: fussball.de



„Das ist schon ein geiles Gefühl, wenn man kurz vor dem Abpfiff oder in der Nachspielzeit den Sieg perfekt macht oder einen Punkt rettet“, räumt der Blondschopf ein. Mittlerweile hat er fast 150 Oberligaspiele auf dem Buckel. Den Heeslinger SC bezeichnet er dabei als „Herzensverein, dort habe ich seit der C-Jugend gespielt. Ich hatte sehr gute Trainer und habe mich entsprechend entwickelt. Aktuell kommt mir diese Erfahrung zu Gute.“ Beim HSC sei es schon „einen Ticken professioneller zugegangen als bei A/O“, sagt Stüve, doch mittlerweile fühle er sich in einem guten Umfeld sehr wohl.

„Der Knoten ist bei Darvin geplatzt, das ist ein Ergebnis von harter Arbeit und viel Fleiß. Er hat eine außergewöhnliche Qualität im Abschluss und einen mega Schuss, der für jeden Keeper eklig ist“, bemerkt Trainer Malte Bösch. „Darvin ist immer wichtiger geworden und längst gesetzt. Und dann ist es gut, dass die Gegner ihn bisher nicht wirklich auf dem Zettel hatten. Noch nicht ...“, unterstreicht Bösch. Im Gegensatz zu Heeslingen ist im Auetal der Klassenerhalt der große Wunsch. „Es ist wichtig, dass wir schnell Punkte sammeln, um uns ins sichere Mittelfeld abzusetzen“, sagt Stüve. 17 Zähler sind es bisher – fünf vor den Abstiegsrängen.

Wechsel zum Rotenburger SV zerschlug sich

Das Derby am 18. November gegen seinen alten Verein rückt immer näher und sorgt beim Glinder für eine gewisse Vorfreude. „Das wird das aufregendste Spiel der letzten Jahre für mich sein. Ich habe noch nie ein Pflichtspiel gegen den Heeslinger SC gemacht. Dann ist es auch noch an einem Freitag unter Flutlicht, eine besondere Atmosphäre“, findet Stüve. An diesem Tag trifft er auch auf seinen guten Kumpel Arne Exner. Mit dem Keeper aus Bevern bildete er viele Jahre eine Fahrgemeinschaft. Das heißt aber nicht, dass er ihm nicht gerne eine Kirsche ins Netz legen würde. „Die Quote aus den Testspielen ist gut, ich habe zwei Tore gemacht“, betont Stüve mit einem Augenzwinkern.

Dabei hatte er durchaus Anlaufschwierigkeiten in Ahlerstedt, ein Wechsel zum Rotenburger SV zerschlug sich vor der Winterpause der vergangenen Saison aber. „Ich hatte mir damals das Spiel Heeslingen gegen Rotenburg angeschaut und bin nach dem Abpfiff noch im Stadion geblieben. Die Rotenburger Spieler blieben auch länger. Dadurch ergab es sich, dass ich mit Trainer Tim Ebersbach ins Gespräch kam“, berichtet Stüve. Dabei sei auch ein möglicher Wechsel ein Thema gewesen. „Ich habe ,Ebbe‘ (so Ebersbachs Spitzname, Anm. d. Red.) erzählt, dass ich keine Landes-, sondern Oberliga spielen möchte.“ Doch einen weiteren Kontakt gab es nicht – und die Oberliga erreichte er dann ja mit dem Aufstieg Ahlerstedts.