Dariusz Sztorc: „Wir haben ein langfristiges Projekt“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Mit zahlreichen Rückkehrern in die Rückrunde: Dariusz Sztorc (r.) freut sich neben seinem Kapitän Eike Buckenberger (l.) auch wieder auf Einsätze von Innenverteidiger Dominik Reuter und Allrounder Louis Jaugstetter. © Denkmann

Sottrums Coach Dariusz Sztorc sieht sein Team im Soll. Der 52-Jährige freut sich zudem auf die Rückkehrer und den Nachwuchs und gibt sich selbstkritisch.

Sottrum – Platz sechs, die Entwicklung der Mannschaft schreitet voran: Grund zur Freude bei Dariusz Sztorc. Dennoch gibt sich der Coach des Fußball-Bezirksligisten TV Sottrum auch selbstkritisch. In der Halbzeitanalyse spricht der 52-Jährige daher über die eigenen Ansprüche, die bisherige Hinrunde und die Ziele für die bereits angebrochene Rückrunde.

Vor der Saison haben Sie keine Platzierung nennen wollen. Jetzt stehen Sie auf Rang sechs. Liegen Sie voll im Soll?

Die Ziele, die ich ausgerufen habe, sind nicht auf eine Saison bedacht, sondern langfristig angelegt. Die Mannschaft verjüngen und sie in der Liga etablieren. Da sind wir voll im Soll. Ich bin wirklich absolut zufrieden mit der Hinrunde.

Ab Spieltag drei hat sich Ihr Team zwischenzeitlich kontinuierlich bis auf Platz zwei vorgearbeitet. Haben Sie da schon von höherem geträumt?

Nein, nein, an den Zielen hat sich da nichts geändert. Dieses Zwischenhoch war aber natürlich absolut perfekt. Wir haben das Potenzial dafür, aber das heißt nicht, dass wir schon soweit sind. Es muss schon alles passen. Du musst einen vollen Kader haben, du musst ein vernünftiges Training machen können. Natürlich hätte das Hoch noch ein wenig länger andauern können. Deshalb habe ich den Jungs auch gesagt: Genießt es, es können auch mal andere Zeiten kommen.

Zusammen mit dem Heeslinger SC II und SV Ippensen stellen Sie die drittbeste Offensive. Ist dies das Prunkstück Ihres Teams?

Jein. Seitdem ich in Sottrum bin, sind wir die Mannschaft, die mit die meisten Tore erzielt. Wir haben schon eine starke Offensive, das wissen auch die Gegner. Mittlerweile können die sich darauf aber ein bisschen besser einstellen. Wenn man bestimmte Ergebnisse sieht, weiß man, dass es möglich ist. Unser Ding ist es eben nicht zu mauern. Wenn wir über die Offensive sprechen, gehört auch unser Mittelfeld dazu. Und wenn ich meine Abwehr sehe, dann ist das mindestens Bezirksliga-Niveau.

Zu den Top Fünf fehlt in der Defensive aber zumindest noch ein kleiner Schritt.

Wenn du bedenkst, dass ein Dominik Reuter die ganze Hinrunde gefehlt hat, weißt du, dass wir auch da nicht schlecht abgeschnitten haben. Im Gegenteil, wenn dir so einer wegfällt, müssen andere einspringen. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Ich möchte das aber auch nicht nur an der Abwehr festmachen. Die Defensive fängt bekanntlich vorne an. Natürlich haben wir für mich als ehemaligen Abwehrspieler zu viele Gegentore kassiert. Die Spiele, die wir verloren haben, da haben wir aber allgemein nicht gut verteidigt. Es ist eher so: Hätten wir mehr Tore geschossen, wären wir auf dem Level von den ganz oben. Da haben wir unsere Stärke und da hätten wir unsere Chancen noch besser ausnutzen müssen.

Wie viele Punkte hätten Sie dadurch noch zusätzlich geholt?

Aus meiner Sicht sind das vor allem drei Spiele. Das eine ist in Anderlingen. Das hätten wir nicht verlieren müssen. Da hat uns der Schiedsrichter verpfiffen. Das wäre schon mal ein Punkt. In Ottersberg kriegen wir erst einen klaren Elfmeter nicht und dann machen die in der Nachspielzeit das 3:2. Nach Osterholz fahren wir ohne Keeper hin. Da stehen zwei Feldspieler im Tor. Das hätte man auch nicht verlieren müssen. Insgesamt sind das also drei Punkte. In den anderen Spielen kann ich damit leben. Da waren wir nicht gut genug.

Auf der anderen Seite haben Sie aber auch 3:0 gegen den Tabellenführer FC Worpswede gewonnen. War das auch Ihr Saisonhighlight?

Es war sogar das Jahreshighlight. Ich wusste nach dem Spiel nicht, was ich sagen soll. Auch die Zuschauer waren begeistert. Wenn man sich die Aufstellung anschaut, sieht man dann noch, dass da viele Youngsters gespielt haben.

Gab es wiederum auch einen Tiefpunkt?

Ich trauere dem Spiel gegen Ippensen noch etwas nach. Ein Gegner, bei dem ich sagen würde, dass wir auf Augenhöhe sind, hat uns gezeigt, dass es nicht nur um das Spielerische geht, sondern auch um andere Tugenden. Das sind Kampfbereitschaft und so weiter. Da war der Gegner in diesen Punkten einfach besser.

Wie lauten jetzt die Pläne für die Rückrunde?

Wir haben jetzt fast alle Rückkehrer im Training dabei gehabt. Patrick Brillowski hat uns schon in manchen Spielen eine gute Alternative geboten, Louis Jaugstetter ist wieder im Training. Andrej Edel hat sich zurückgemeldet. Dazu kommt jetzt mein Dominik (Reuter, Anm. d. Red.). Aber auch die jungen Spieler, die in der Hinrunde aus verschiedenen Gründen nicht so durchgestartet sind, werden sich wieder anbieten. Und dann ist da noch Jarno Weisner, der uns verstärkt. Da bekommt man schon Kopfschmerzen bei den ganzen Alternativen. Dass es nicht immer funktionieren wird, dass ich alle 24 Spieler zur Verfügung habe, das ist auch klar. Aber das Ziel ist ja, sich zu verbessern. Und so: Warum nicht? Es geht aber nicht um den Aufstieg. Wenn es passiert, ist es schön. Ich will aber auch an mir selbst arbeiten.

Inwiefern?

Wir haben uns mit dem Mannschaftsrat vor der Saison zusammengesetzt und viele Punkte angesprochen: Was kann der Trainer besser machen und was die Mannschaft. Das habe ich versucht. Der Start in die Hinrunde war ja auch nicht schlecht. Dann hat mich aber dieses private, tragische Schicksal absolut zurückgeworfen. Ich habe viele Trainingseinheiten nicht führen können. Teilweise war ich einfach nicht in der Lage. Das, was ich mir selbst vorgenommen habe, konnte ich bislang deshalb nicht vollständig erfüllen. Daher ist es für mich noch wertvoller zu sagen, dass es ein Verdienst der Mannschaft ist, dass es so eine gute Hinrunde war. Sie hat in Eigenregie, aber auch unter meinem Co-Trainer (Leif Heinsohn, Anm. d. Red.) eine super Leistung gezeigt. Das Ganze war ausgerechnet auch im September, als wir die besten Spiele der Hinrunde gemacht haben. Das ist bezeichnend. Die Mannschaft wollte mir diesbezüglich helfen. Da kann ich mich nur bei allen bedanken – auch beim Vorstand –, dass sie damit so gut umgegangen sind. Das Grobe habe ich jetzt überwunden und ich hoffe, dass ich es in der Rückrunde mit meinen eigenen Zielen noch besser hinbekomme.

Sie haben die Rückkehrer bereits genannt. Wie schaut denn die zeitliche Planung mit Eike Buckenberger und Dominik Reuter aus?

Eike hat sich operieren lassen und hat die Zeit jetzt genutzt. Bei ihm sieht es gut aus. Ich rechne damit, dass er im Januar, wenn wir starten, im Training ist. Aber ich werde ihm wie jedem anderen auch die nötige Zeit geben. Auf Dominik freue ich mich am meisten. Er gibt uns wirklich eine absolut gute Alternative in der Abwehr – auch was taktische Sachen angeht.

In Jarno Weisner steht der erste Winterzugang fest. Werden noch weitere folgen?

Bedarf hat man als Trainer eigentlich immer. Aber bestimmte Positionen ziehe ich jetzt nicht in Betracht. Das ist auch nicht angedacht. Wir haben uns mit keinem anderen Spieler unterhalten, weil auch die Jungen aus der Zweiten sich so langsam nach und nach aufdrängen. Erik Lüdemann, die beiden Hoops-Zwillinge haben schon bei uns mittrainiert. Das sind Jungs, auf die man auch achten muss. Auf Jarno freue ich mich aber besonders. Er ist seit seinem Weggang im Sommer bis jetzt zu seiner Rückkehr ins Training schon deutlich erwachsener geworden.

Wie sieht es mit der eigenen Verlängerung aus?

Das kann ich mir natürlich vorstellen. Die Gespräche werden wir führen und dann werden wir sehen. Meine Bereitschaft steht da. Wir haben ein langfristiges Projekt und wenn ich als Trainer langfristig arbeiten kann, dann ist mir das wichtig.