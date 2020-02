„Darauf können wir stolz sein“

Reinhard Lüdemann ist der Mann hinter den Kulissen – bei ihm laufen die Fäden der Sportlerehrung zusammen. In diesem Jahr allerdings zum letzten Mal, denn der 62-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Foto: Menker

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die Sportlerehrung der Stadt Rotenburg ist am Freitag auch ein Abend der Abschiede. Nicht nur Rolf Ludwig scheidet demnächst als Vorsitzender der mitveranstaltenden Arbeitsgemeinschaft Rotenburger Sportvereine (ARS) aus, auch für Reinhard Lüdemann ist es der letzte Auftritt in verantwortlicher Position. Der 62-Jährige, der das sportliche Highlight seit 30 Jahren organisiert und sich dabei stets im Hintergrund gehalten hat, geht Ende April als Abteilungsleiter im Haupt-, Schul-, Sport und Kulturamt in den Ruhestand. Wir blicken mit Lüdemann zurück und fragen nach seinen Wünschen.

Sie geben die Organisation der Sportlerehrung nach dieser Veranstaltung ab – mit einem lachenden oder einem weinenden Auge?

Es ist alles irgendwie das letzte Mal für mich. Das letzte Mal La Strada, das letzte Mal Kulturbankett, das letzte Mal Sportlerehrung. Mario Basler hat ja gesagt: Jede Seite hat zwei Medaillen. Einerseits ist es so, dass ich mich künftig auf etwas Neues einlassen kann und nicht mehr diese Veranstaltung vor der Brust habe. Es ist ja schon eine Herausforderung und auch ein gewisser Druck – ich schlafe vorher schon unruhiger. Andererseits freue ich mich auch immer riesig auf die Sportlerehrung. Wenn es los geht, kribbelt es schon, dann habe ich Gänsehaut. Da ist ein irrer Schub da. Es ist toll, dass es in diesem großen Rahmen passiert. Was wir da auf die Beine stellen – darauf können wir schon mächtig stolz sein. Ich werde es ein Stück weit vermissen.

Erinnern Sie sich noch an die Anfänge?

Seit 1991 mache ich das jetzt, vorher auch schon – zum Anlernen bei Hajo Bruns. Angefangen hatte es im Ratssaal, da waren nur die Sportler, jeder bekam eine Brause und eine Anstecknadel. Dann ging es in den Bürgersaal, da gab es eine Bühne und auch ein Programm, das war der nächste Schritt. Das Programm wurde dann durch die Kreiszeitung ab 2003 aufgepeppt, auch die Sportlerwahl wurde auf den Altkreis ausgedehnt. Dadurch wurde es interessanter. Das hat schon eine tolle Entwicklung genommen. Ich finde, es ist immer professioneller geworden, auch von der Technik und vom Aufbau her.

Erst recht, als es in die große Sporthalle ging, oder?

Ja, das war 2010. Das war die größte Herausforderung, einen Weg zu finden, es in der Pestalozzihalle zu veranstalten. Weil wir ja in Deutschland sind, mussten wir sogar einen Bauantrag stellen. Da bin ich schon stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben. Was da jetzt für ein Aufwand betrieben wird für zwei Stunden – da wird eine Turnhalle komplett in einen Festsaal umgebaut und schon 14 Stunden nach der Show spielen wieder die Basketballerinnen oder Handballer in der Halle. Wir hatten vor ein paar Jahren mal Gäste aus Osterholz-Scharmbeck hier – die haben den Mund vor Staunen gar nicht mehr zugekriegt.

Also war es richtig, in diese Sporthalle zu gehen, wo ja auch eine Tribüne Zuschauern Platz bietet?

Ja, auf jeden Fall. Von der Größe her ist sie genau richtig. Im Bürgersaal war die Enge, die dort herrschte ja beklemmend. Wenn da etwas passiert wäre, hätten wir mit einem Bein im Knast gestanden. Außerdem wollten immer mehr Eltern dabei sein.

Was war denn Ihr Highlight in all den Jahren?

Die größte Nummer für mich war das Artistik-Paar auf den Rollschuhen (Romana Hervida und Sven Rauhe im Jahr 2008, Anm. d. Red.). Das live aus ein paar Metern Entfernung zu sehen, war irre. Wie die Frau an seinem Hals geklebt hat, nur mit einem Tüdelband verbunden, da habe ich gedacht, gleich gehen die ab und fliegen in die Zuschauer. Absolut der Hammer. Wenn wir so ein Programm wieder zusammenkriegen würden, wäre die Pestalozzihalle auch noch voller.

Das heißt, Sie würden sich wieder mehr solcher Shows wünschen?

Im Programm gab es vor ein paar Jahren schon einen kleinen Bruch in der Attraktivität. Das ist natürlich auch dem Geld geschuldet. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Programm wieder etwas aufgeppt wird, um es richtig attraktiv zu machen. Dafür braucht man natürlich auch mehr Kohle oder vielleicht einen weiteren Sponsor. Das müssen aber die sehen, die es künftig machen, ob sie es so belassen wollen oder mit einem internationalen Künstler nochmal aufdrehen.

Apropos Kosten, mit welcher Summe wird da eigentlich kalkuliert?

Dadurch, dass wir es seit einigen Jahren auch mit Catering machen, ist es schon mehr geworden. Ich denke, dass es insgesamt mindestens 10 000 Euro kostet – toll, dass alle Beteiligten sich das leisten.

Wird sich in der Organisation etwas verändern, wenn Sie und auch Rolf Ludwig demnächst ausscheiden?

Gute Frage. Ich hoffe das – aber positiv gesehen. Ich hoffe, dass die Neuen dann vielleicht auch eigene Ideen haben und diese mit reinbringen.