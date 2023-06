Dank Kirschke ist der Rotenburger SV auf der Siegerstraße

Von: Manfred Krause

Einmal alle jubeln: Die Altherren des RSV feiern ihren Sieg gegen die SG Jeddingen/Wittorf/Visselhövede. © Krause

Der Rotenburger SV macht das Double mit dem Kreispokalsieg perfekt. Die Mannen von Thorsten Bruns bezwingen die SG Jeddingen/Wittorf/Visselhövede.

Selsingen – Der Rotenburger SV hat das Altherren-Kreispokalfinale gegen die Fußballer der SG Jeddingen/Wittorf/Visselhövede mit 3:0 (0:0) gewonnen. Doch es war ein Geduldsspiel für die RSV-Oldies, die gegen einen taktisch klug agierenden Gegner zunächst keine Offensivlösungen fanden. Die schnelle Führung nach dem Seitenwechsel wurde letztlich zum Dosenöffner. Damit machte die Bruns-Elf nach dem Gewinn der Kreismeisterschaft das Double perfekt.

Die Wümmestädter hatten alles aufgeboten, was Rang und Namen hatte. Mehr als ein halbes Dutzend ehemalige Oberliga-Kicker standen in der Startelf. Besonders das Mitwirken von Tim Ebersbach tat der Elf von Coach Thorsten Bruns richtig gut. Der Innenverteidiger hatte bei der Spieleröffnung alle Fäden in der Hand und bediente seine Nebenleute immer wieder mit klugen Pässen. Nach einem dieser vielen Zuspiele versemmelte Mark-Michael Völker freistehend das 1:0 (4.). „Den Ball muss er doch reinmachen“, grantelte Trainer Thorsten Bruns. In der Folgezeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem das Team um den Kapitän der Spielgemeinschaft, Kai Jager, frech nach vorne spielte. Das mögliche 1:0 vergab Moritz Armbrust, der an Keeper Heiko Malende scheiterte (10.).

Zwar setzt sich Mark-Michael Völker (r.) hier gegen Marco Jorzick durch. Ein Tor verpasst der RSV-Akteur jedoch. © Krause

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und super mitgehalten. Doch konnten dann für keine Entlastung sorgen“, räumte Trainer Carsten Helmke ein, der nur fünf Zeigerumdrehungen nach dem Wiederanpfiff das 0:1 notierte. Dabei nutzte Aziz Arnavutoglu ein Zuspiel von Waldemar Ott in die Spitze und schloss souverän ab. „In der ersten Halbzeit hätte das Spiel in alle Richtungen gehen können, doch das 1:0 war der Dosenöffner für den RSV“, betonte Defensivspieler Florian Baden.

Der RSV hatte in Hälfte zwei gefühlte 95 Prozent Ballbesitz, kam nun gefährlicher ins Angriffsdrittel und drückte auf das 2:0. „Wir haben zunächst zu viel in die Breite gespielt, ich habe den tiefen Ball vermisst. Nach der Pause waren wir zielstrebiger“, bemerkte Bruns, der sich mit dem Tor zum 2:0 auf der Siegerstraße sah. Den Treffer leitete Ebersbach mit einem „Sahne“-Flugball auf Björn Mickelat ein. Am Ende der Stafette netzte Tobias Kirschke per Fernschuss (55.). „Ebbe, das war ein total geiler Ball“, lobte Verteidiger Andreas Kiel seinen Kreativspieler.

Pfeiffer setzt den Schlusspunkt

Das mögliche 3:0 ließen Güven Ayik und Arthur Dreger ungenutzt (62./65.). Den Schlusspunkt setzte so der eingewechselte Christian Pfeiffer, der nach einem tiefen Ball von Kay Slominski überlegt abschloss (70.). „Wir haben den mega Ballbesitz in Hälfte zwei konsequent genutzt und verdient gewonnen“, fand RSV-Kapitän Jeff Teichreb. Dem pflichtete sein Trainer bei, der mit dem Gewinn des Doubles Servus sagte. „Ich habe die Mannschaft fünf Jahre lang betreut und höre auf. Es hat mit den Jungs viel Spaß gemacht. Die waren immer gut drauf, einfach eine geile Zeit“, gestand Bruns, der dann noch ein Lob an den MTSV Selsingen richtete: „Ein riesen Kompliment an den Veranstalter. Denn: Was die hier auf die Beine gestellt haben, sucht seinesgleichen.“