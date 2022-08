Corona – der Fußballverband beugt vor

Von: Matthias Freese

Abstand ist weiter ein probates Mittel, um Corona nicht an sich herankommen zu lassen. Der Verband hat aber auch seine Spielordnung erneut angepasst. © Freese

Der NFV hat seine Spielordnung angepasst. Damit ist unter anderem das Vorgehen bei einem möglichen Saisonabbruch auch für die neue Spielzeit geregelt.

Rotenburg – In Niedersachsens Fußballligen wird wieder nach dem alten Modus mit Hin- und Rückrunde gespielt. Doch was passiert, wenn Corona wieder für Spielabsagen oder womöglich gar einen Abbruch der Saison sorgt? Der Vorstand des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) hat inzwischen vorgebeugt und Änderungen in seiner Spielordnung beschlossen. Diese ist vor wenigen Tagen den Vereinen zugegangen.

Damit ist es den für die jeweilige Ebene zuständigen Organen auch in dieser Saison möglich, abweichende Regelungen in ihren Ausschreibungen zu treffen, wenn eine Spielserie aufgrund staatlicher oder kommunaler Verfügungslagen oder höherer Gewalt nicht zu Ende gespielt werden kann (§26). In Paragraph 31 wird geregelt, dass bei nicht rechtzeitiger Beendigung einer Saison diese nach der Quotientenregelung gewertet werden kann, wenn alle Mannschaften mindestens 50 Prozent ihrer Spiele absolviert haben. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist ein Abbruch ohne Wertung möglich.

Flexible Reaktion auf pandemiebedingte Entwicklungen

„Wie bereits in den vergangenen Jahren kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Covid-19-Pandemie auch im Laufe des Spieljahres schwerwiegende Auswirkungen auf die Durchführbarkeit des Spielbetriebs im Bereich des gesamten NFV haben könnte und es wieder zu Problemen bei der regulären Beendigung des Spieljahres kommt“, heißt es in der Begründung des Verbandes, die uns vorliegt. Mit der Verlängerung der bereits bestehenden Regelungen solle den spielleitenden Stellen weiter ermöglicht werden, auf pandemiebedingte Entwicklungen flexibel mit abweichenden Regelungen zur bisherigen Ausschreibung reagieren zu können. Es sei nach derzeitiger Lage nicht auszuschließen, dass die Spielserie nicht im regulären Modus mit Hin- und Rückspiel bei wechselseitigem Platzvorteil ausgetragen werden könne, so der NFV weiter.