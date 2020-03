Corona bringt die Fußballer zu Fall

Rotenburg - Von Matthias Freese. Jetzt hat das Coronavirus auch die Amateurfußballer böse weggegrätscht. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) hat auf die jüngsten Entwicklungen reagiert und den Spielbetrieb in sämtlichen Klassen ab der Oberliga abwärts bis einschließlich zum 23. März eingestellt. Die bereits am Donnerstagabend getroffene Entscheidung kommunizierte der NFV allerdings erst am Freitagvormittag. Die Vereine reagierten mit Verständnis auf die Absage – sind aber auch verunsichert, weil noch nicht absehbar ist, ob die Saison überhaupt fortgeführt oder sogar ganz abgebrochen wird.

Jürgen Stebani, Verbands- und Bezirksausschussvorsitzender, hat seinen Humor noch nicht verloren: „Ich komme mir schon vor wie ein Callcenter“, sagt er angesichts der etlichen An- und Nachfragen. Manche kann er nicht beantworten. Die nach einem Katastrophenplan schon. „Den haben wir nicht!“, gesteht der langjährige Funktionär. In den Regularien ist einen solcher Fall nicht vorgesehen. Und Stebani ergänzt: „Ich sehe keine Entspannung. Wir werden uns auf den schlimmsten Fall, auf den Worst Case, vorbereiten müssen – sind es aber nicht.“ Der schlimmste Fall – das wäre ein Saisonabbruch. „Das können wir nicht mehr ausschließen, deshalb werden wir uns damit befassen“, betont er.

Vereine trainieren nicht mehr

Derzeit sind nur zwei Spieltage von der Unterbrechung betroffen. Dass es aber dabei bleibt, davon gehen nur wenige aus. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in zwei Wochen besser ist als jetzt und wir wieder spielen können. Ein Saisonabbruch ist nicht weit hergeholt“, glaubt Torsten Krieg-Hasch, der Sportliche Leiter des Rotenburger SV. Die Wümmestädter haben nach Absprache mit dem JFV Rotenburg und auf Empfehlung des Verbandes „aus Fürsorgepflicht“ auch den Trainingsbetrieb aller Mannschaften per sofort eingestellt.

Genauso handhaben es der TV Sottrum und der JFV Union 18. „Wir haben entschieden, dass wir es wie unsere Handballer machen und stellen den Trainingsbetrieb solange ein, wie es keinen Spielbetrieb gibt“, erklärt Fußball-Boss Thomas Holzkamm: „Das Risiko wollen wir nicht eingehen. Fußball ist eine schöne Sache, aber in solchen Situationen ist mir Fußball scheißegal – da geht die Gesundheit einfach vor.“ NFV-Präsident Günter Distelrath begründet die Pause ebenfalls damit: „Es geht um Risikominimierung und den Schutz der Menschen in Niedersachsen.“ Holzkamm wiederum kommt die Entscheidung einige Tage zu spät: „Man hätte schon am Wochenanfang entscheiden müssen. Warum entscheidet der DFB nicht komplett runter?“, fragt er.

Kreisliga-Spitzenreiter VfL Visselhövede hatte noch am Donnerstag trainiert. „Da saßen wir anschließend mit 18 Leuten in der Kabine“, berichtet Trainer Thomas Heidler, der aber bereits für nächste Woche alle Einheiten gestrichen hat – wie nahezu jeder Verein im Kreis. „Eine komische Situation ist das, ein komisches Gefühl hat man“, sagt Heidler. Für seine souverän an der Spitze liegende Mannschaft kommt erschwerend hinzu, dass noch nicht klar ist, ob es überhaupt Aufsteiger (und Absteiger) gibt, wenn die Saison abgebrochen werden müsste. „Das wäre sehr bitter, aber noch habe ich mir da nicht ernsthaft einen Kopf drum gemacht. Wir können es ja auch nicht beeinflussen“, meint Heidler.

In einer ähnlichen Lage befindet sich der Rotenburger SV, auch wenn die Tabellenführung in der Landesliga längst nicht so deutlich ist wie beim Nachbarn zwei Klassen tiefer. „Keine Ahnung, wie sie das lösen wollen“, rätselt Krieg-Hasch. Holzkamm findet: „Wenn es so wäre, dass die Saison abgesagt wird, dann ist das so. Aber natürlich ist es ein heißes Thema, gerade für die, die aufsteigen wollen oder im Abstiegskampf stecken.“

Stebani kann da derzeit wenig zur Aufklärung beitragen. „Ich habe im Moment zwei Kristallkugeln auf dem Tisch – eine für das Wetter und eine für Corona“, sagt er. „Bis 23. haben wir erst mal einen gewissen Zeitgewinn, um uns über die Konsequenzen klar zu werden. Aber es wird so oder so Unzufriedene geben“, befürchtet er. Eine Saisonverlängerung erachtet der Spielausschuss-Boss aus Zeitgründen als „hochproblematisch“, ein Ende zum regulären Zeitpunkt erwartet er aber auch nicht. „Es ist nichts klar, es gilt das Prinzip Hoffnung“, räumt Stebani ein.

Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage betroffen, teilt der NFV mit. Und auch die Hallenmeisterschaften der Jugendlichen im Kreis und Bezirk fallen ersatzlos aus, wie Detlef Reich, Kreisjugendobmann, noch einmal betont. Er hat dem Jugendausschuss nun den Vorschlag unterbreitet, die ersten beiden Spieltage der Feldserie neu anzusetzen, „damit wir zum jetzigen Zeitpunkt noch eine kleine Möglichkeit hätten, unseren Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Sollten sich aber in der nächsten Woche die Nachrichten weiter ,überschlagen‘ und die Zwangspause würde verlängert, so denke ich, müssten wir auch darüber nachdenken, die komplette Punktspielsaison für 2019/20 abzuschließen.“ Weitere Verlegungen nach hinten heraus seien für Reich nicht vorstellbar.