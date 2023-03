Cordes macht es im zweiten Anlauf beim TuS Rotenburg

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Ein Kenner der Regionsoberliga: Jörg Cordes coacht seit fünf Jahren die HSG Heidmark II und führt mit ihnen aktuell die Tabelle in der Region Lüneburger Heide an. © Privat

Jörg Cordes übernimmt das Traineramt der ersten Damen beim TuS Rotenburg. Er kommt vom Regionsoberliga-Tabellenführer aus der Lüneburger Heide.

Rotenburg – Die Zeit ohne einen festen Trainer wie in der abgelaufenen Saison ist zu Ende. Handball-Abteilungsleiter Michael Polworth meldet für die erste Damen des TuS Rotenburg Vollzug. Jörg Cordes übernimmt die Mannschaft zur neuen Spielzeit in der Regionsoberliga. Auf diesem Niveau kennt sich der 54-Jährige bestens aus. In der Region Lüneburger Heide coacht er aktuell den Tabellenführer HSG Heidmark II.

Ein Austausch zwischen Cordes und dem TuS Rotenburg bestand schon einmal. „Anfang 2022 hatten wir schon mal losen Kontakt“, verrät Polworth. Cordes bestätigt dies und erklärt: „Ich hatte schon die Anfrage für diese Saison. Da habe ich aber gerade bei Heidmark zugesagt.“ Im zweiten Anlauf folgt nun also die Übereinkunft. „Ich hatte vor, in Heidmark aufzuhören, weil es von Etelsen ein weiter Weg ist.“ 60 Kilometer pro Strecke müsse er jedes Mal zum Training und zu den Heimspielen zurücklegen – seit mittlerweile fast fünf Jahren. Zuvor coachte Cordes in seiner Heimat die zweite Damen der HSG Cluvenhagen-Langwedel und führte die dortige männliche C-Jugend bis in den A-Junioren-Bereich.

Das Ziel ist der zeitnahe Aufstieg

Nun steht er noch viermal bei Heidmarks Damen an der Seite und könnte am Saisonende den Landesliga-Aufstieg feiern. Genau den forciere der Coach auch mit seinem neuen Team. „Das Ziel ist es, unter den ersten Zwei zu stehen. Aber das hängt immer von äußerlichen Einflüssen wie Verletzungen ab. Wenn es gut läuft, sollte das mit der Mannschaft klappen“, meint Cordes, der gerne einen „schnellen Handball aus einer guten Abwehr heraus“ spielen lässt. Ähnlich sieht es Polworth: „Es ist nicht unrealistisch. Wir denken da aber in einem Ein- bis Zweijahresrhythmus.“ Heißt: Ein Aufstieg wäre auch im zweiten Anlauf denkbar.