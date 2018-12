Cooley und Griffitts hängen Krofdorf ab

US-Duo beweist beim 74:64-Erfolg der Hurricanes Nervenstärke / Mankertz mit 21 Punkten

+ Kapitänin Pia Mankertz war auch aus der Distanz sehr gefährlich. Vier Dreier verwandelte sie und kam auf insgesamt 21 Punkte.

Scheeßel - Dieses Mal ist den Basketballerinnen der Avides Hurricanes in der 2. Bundesliga nicht am Ende die Luft ausgegangen. In einer lange Zeit äußerst engen Partie bei den Krofdorf Knights mobilisierte das Team von Coach Christian Greve im Schlussviertel die letzten Reserven und feierte einen 74:64 (29:30)-Erfolg. „Das war ein unglaublich schnelles Spiel mit hohem Tempo. Es gab kaum Unterbrechungen und Fouls. Wir haben aber am Ende einfach den größeren Willen gezeigt“, analysierte ein zufriedener Greve.