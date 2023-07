Concordia-Cup: Rose steht viermal goldrichtig

Von: Hendrik Denkmann

Foulspiel, aber von wem? Schiedsrichter Niclas Windels (SSV Wittorf) entscheidet auf Freistoß für Unterstedts Hannes Kettenburg (l.) und damit gegen Jeddingens Leon Müller (Mitte). © Denkmann

Unterstedt zieht nach dem 11:1 gegen Jeddingen ins Finale ein. Im zweiten Spiel sieht Benefelds Jan Meyer die Rote Karte.

Wittorf – Der erste Teilnehmer für das Finale des Concordia-Cups am Samstag in Wittorf steht fest. Mit einer zweistelligen Anzahl an Toren gegen den MTV Jeddingen (1. Kreisklasse Süd) machten die Bezirksliga-Fußballer der SG Unterstedt den Einzug perfekt. Im zweiten Spiel des Mittwochabends trennte sich Ligarivale VfL Visselhövede unentschieden von der SG Benefeld-Cordingen (Kreisliga Heidekreis).

MTV Jeddingen - SG Unterstedt 1:11 (0:7). Keine Minute dauerte es, da stand es bereits 1:0 für den Favoriten. Nach einem Steckpass legte der gestartete Niclas Lüdemann auf Bastian Rose quer, der nur noch einschob. Auf diese Art und Weise kam Unterstedts Stürmer auf alle seine vier Tore. Jedes Mal stand er goldrichtig (1./22./35.+2/52.). Nicht nur Rose strotzte vor Spielfreude gegen die Jeddinger. Insgesamt „haben die ihre Klasse souverän auf den Platz gebracht“, schwärmte Mitorganisator Harm Bargfrede. So erspielte sich die Knappik-Elf Chancen im Minutentakt und führte bereits zur Pause mit 7:0, nachdem auch Hannes Kettenburg (10.), Sebastian Lauridsen (24.) sowie Wolfgang Pesch (8./26.) getroffen hatten.

Reuter und Greve verletzt raus

Auf der anderen Seite wurde es vor allem einmal gefährlich, als Ibrahim Berete zwei Verteidiger stehen ließ und anschließend den Ball von rechts neben den Pfosten zum Anschlusstreffer setzte (48.). In der Folgezeit hatte Unterstedt weiterhin kein Erbarmen, sondern stellte das Ergebnis zum einen durch Simon Maruhn (58.) und zum anderen durch Hannes Kettenburg zweistellig. Auf dessen Kopfballtore nach einer Pesch-Ecke ließ sich eine Schablone legen (58./70.).

VfL Visselhövede - SG Benefeld-Cordingen 2:2 (1:0). Es sollte einfach nicht sein mit dem Sieg für die Visselhöveder. Trotz einer 2:0-Führung nach den Toren von Timm Greve, der einen Elfmeter nach einem Foul von Keeper Hannes Bode an Lennard Haffke verwandelte (20.), sowie Lukas Stahn (40.) stand letztlich nur ein Punkt. Klestor Vezaj und Fabian Becker hatten den Kreisligisten zurück ins Spiel geschossen (50./55.).

Schwerer wogen ohnehin die Verletzungen von Daniel Reuter nach einem Pressschlag und Greve, der von Benefelds Jan Meyer am Knöchel getroffen wurde. „Der hatte keine Chance auf den Ball und sieht zurecht die Rote Karte“, ärgerte sich Visselhövedes Coach Elias Jockusch, der auf das Duo im weiteren Turnierverlauf wohl verzichten muss.