Windeler und Prigge sichern Helvesiek das Remis

Von: Manfred Krause

Teilen

Langes Bein: Beverns Jeremy Schramm (vorne links) versucht, den Ball von Helvesieks Jona Prigge zu blocken. © Krause

Das Aufsteigerduell der Kreisliga fand keinen Sieger. Sowohl Helvesiek, als auch Bevern vergab immer wieder entscheidende Chancen und sicherte sich einen Punkt.

Helvesiek – Im Aufsteiger-Duell musste sich Fußball-Kreisligist SV GW Helvesiek auf eigenem Platz gegen den TSV Bevern mit einem 4:4 (2:1) begnügen. Die Elf um Keeper Clemens Windeler, der ein überragendes Spiel machte, spielte eine grottenschlechte erste Halbzeit, steigerte sich und hätte am Ende sogar einen Dreier landen können.

Zum Turm in der Schlacht wurde Windeler, der mit seiner Frau Wiebke Nachwuchs erwartet und eigentlich nicht zur Verfügung stand. „Clemens hatte mit seiner Frau einen Termin im Rotenburger Krankenhaus. Ich war heilfroh, dass er sich bereit erklärt hat zu spielen. Das zeugt von einer tollen Einstellung und ist aller Ehren wert“, betonte Coach Jan Rosenbrock.

Müller schließt Konter ab

Das frühe 0:1 durch Luis von der Fecht war jedoch die Konsequenz, da der Torschütze ohne Gegnerdruck abschließen konnte (17.). In der Folgezeit bestimmten die Gäste die Richtung und erhöhten durch Lennart Busch auf 2:0 (32.). Immer wieder stand Keeper Windeler im Fokus, vereitelte drei Hochkaräter von Dominik Willkomm und Alexander Burfeind und verhinderte damit einen höheren Rückstand. Dann war es ein Konter über David Lüdemann und Jona Prigge, den Max Müller zum 1:2 abschloss (33.). Danach verpassten die Gäste eine komfortable Halbzeit-Führung durch Marvin Meyer sowie von der Fecht und fanden in Windeler ihren Meister.

„Wir müssen das Spiel gewinnen, lassen aber beste Chancen ungenutzt“, wusste Stürmer Jona Prigge, der mit einem sicher verwandelten Strafstoß zum 2:2 ausglich (55.). Es kam noch besser: Torjäger Prigge erhöhte mit einem satten Distanzschuss in den Winkel auf 3:2 (56.).

„Die Mannschaft hat jedoch an sich geglaubt“

Der anschließende Ausgleich war bitter für Windeler, der nach abgefälschten Schuss von Lukas Oetjen chancenlos blieb (58.). In der Folgezeit hätte die Rosenbrock-Elf die Weichen auf Sieg stellen müssen, verpasste durch Sönke Prigge und Dominic Wahlers aber eine Führung – sie scheiterten am starken Keeper Bastian Fritze.

Das rächte sich. Lennart Busch sorgte mit Beverns 4:3 für Entsetzen bei den grün-weißen Fans (86.). „Die Mannschaft hat jedoch an sich geglaubt und den Ausgleich erzwungen“, lobte Rosenbrock. In der Nachspielzeit gelang das 4:4 durch Jona Prigge – erneut per Strafstoß. „Wir haben die erste Halbzeit verpennt, dann jedoch Mentalität gezeigt. Dennoch bin ich traurig, dass es nicht zum Dreier gereicht hat“, räumte Dominic Wahlers ein.