Clark beim 64:56 mit Double-Double

Auch Pakulat und Fortmann überzeugen

+ Nike Fortmann nutzte ihre Einsatzzeit, um vier Punkte zu erzielen und ihren Coach Mahir Solo zu überzeugen. - Foto: Freese

Scheeßel - Den Avides Hurricanes steht am letzten Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga Nord der Damen ein Endspiel ins Haus – ein Endspiel um Platz fünf gegen die Bender Baskets Grünberg, die am Sonnabend in Scheeßel gastieren. Im Falle eines Sieges lässt das Team von Coach Mahir Solo die Hessinnen in der Tabelle hinter sich. Die Basis legten die Hurricanes gestern mit einem 64:56 (31:26)-Erfolg beim BBZ Opladen.