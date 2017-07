Chwolka mit Biss, Potratz mit links

RSV bricht noch ein und unterliegt Heeslingen im Benefizspiel – 1:3 / 650 Euro für den Tierschutzverein

+ Einen starken Eindruck hinterließ Neuzugang Yannick Chwolka (links) auf der rechten Abwehrseite des Rotenburger SV. Bissig, kopfballstark und eng am Mann – so präsentierte er sich. Das bekam auch Heeslingens Syuleyman Shakirov zu spüren. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Dieses Benefizspiel lieferte so manchen Fingerzeig. Eine Halbzeit lang waren die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV dem Heeslinger SC aus der Oberliga leicht überlegen und führten auch nicht unverdient mit 1:0 – doch sieben Wechsel im Laufe der zweiten Halbzeit zeigten, dass der vermeintliche zweite Anzug noch nicht passt. Mit 3:1 siegten die Heeslinger am Ende standesgemäß. Allerdings wollten nur knapp 150 Zuschauer dieses Derby in den Morgenstunden sehen – am Ende kamen 650 Euro an Spenden für den Rotenburger Tierschutzverein zusammen.