Chwiendacz kommt vom Ligarivalen Bornreihe

Rotenburg - Von Matthias Freese. Ganz kurzfristig sind die Landesliga-Fußballer des Rotenburger SV doch noch vor Ende der Wechselperiode auf dem Transfermarkt tätig geworden. Fündig wurde Trainer Tim Ebersbach beim Ligarivalen SV Blau-Weiß Bornreihe, denn von den „Moorteufeln“ kommt der 30-jährige Mittelfeldspieler Adrian Chwiendacz an die Wümme.

„Er ist ein sehr guter Techniker, stark am Ball und schon einer, bei dem ich denke, dass er uns weiterhilft“, urteilt Ebersbach. Dem gebürtigen Polen dürfte der Weg zum Ahestadion durchaus noch bekannt sein. Von September bis Jahresende 2012 gehörte er schon einmal dem Kader des RSV an - damals noch in der Oberliga. Da sich Chwiendacz aber gleich zu Beginn verletzt hatte und längerfristig ausgefallen war, sollte er unter dem damaligen Trainer Benjamin Duray zu keinem Einsatz kommen.

Seine Bilanz spricht allerdings für den zentralen Mittelfeldspieler, der auch über die Flügel agieren kann. Er spielte jahrelang in der Bremen-Liga, kommt auf sieben (zumeist) kurze Oberliga-Einsätze für den TSV Ottersberg (2011/2012) und stand in der Hinrunde dieser Saison für Bornreihe zwölfmal auf dem Platz. Die Konkurrenz im Zentrum ist dort jedoch groß.

Als „Mittelsmann“ wurde übrigens Dennis Spitzer, Trainer des Blumenthaler SV, tätig. Er gab Ebersbach vor wenigen Tagen beim Testspiel beider Teams den Tipp. Der RSV-Coach ist dafür dankbar, denn ihm fallen Mathis Wulff (Mittelfußbruch), Atilla Iscan (private Gründe) und Tim Potratz (berufliche Gründe) längerfristig weg. Andreas Kiel (berufliche Gründe) steht nur noch als Stand-by-Spieler zur Verfügung, Jelle Röben kuriert einen Rippenbruch aus.