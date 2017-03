Der Deal mit Drewes kommt gut an

Rotenburg - Von Matthias Freese. Nach einer Saison als spielender Co-Trainer beim Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg kehrt Christoph Drewes im Sommer zum Rotenburger SV zurück – allerdings nicht als Akteur der Ersten: Der 29-jährige Innenverteidiger wird Coach der derzeit in der Bezirksliga im Abstiegskampf steckenden Reserve. Er wird damit Bernd Santl ablösen.

„Schneller als erwartet bin ich zurück. Ich freue mich tierisch“, sagt Drewes und betont: „Es fällt mir nicht leicht, Ottersberg zu verlassen. Ich wäre auch definitiv geblieben, wenn das Angebot vom RSV nicht gekommen wäre.“ Eingefädelt hatte Thorsten Bruns den Deal. Das langjährige Vorstandsmitglied, selbst einst erfolgreich als Trainer der Zweiten und in dieser Saison auch schon für Bernd Santl eingesprungen, war mit der Suche beauftragt worden. Bruns bekam den Tipp wiederum von Björn Mickelat, Spielertrainer des TuS Zeven. „Christoph kennt die Strukturen und Leute im Verein – ich traue ihm das zu“, so Bruns.

Der gebürtige Schweriner hatte von Anfang 2011 bis Sommer 2016 für den RSV in der Oberliga sowie der Landesliga gespielt und war in der Abwehr stets ein lautstarker Leitwolf gewesen. 128 Spiele absolvierte er für den RSV, schoss in dieser Zeit vier Tore und kassierte drei Mal Rot sowie fünf Mal Gelb-Rot. Überraschend kam für viele der Wechsel zum Wümme-Rivalen Ottersberg, wohin er Ex-RSV-Coach Jan Fitschen folgte. Der verlängerte bei den Grün-Weißen, Drewes kehrt indes zurück.

„Weitermachen stand für mich nie zur Debatte. Christoph kann gut mit den jungen Leuten, ich habe mich gefreut, dass er übernimmt“, sagt Noch-Trainer Bernd Santl. Andre Schmitz, Coach der Landesliga-Elf, betont: „Ich war ein totaler Fürsprecher, als ich es gehört habe.“

Drewes, der bereits die Zusage von Co-Trainer Alexander Bese hat, will die Reserve „ein bisschen als U 23 sehen“, und sollte es jetzt mit dem Klassenerhalt nicht klappen, „dann rocken wir nächste Saison halt die Kreisliga“.

Ob er aber auch selbst auf dem Platz stehen wird, ist fraglich. „Er wäre Gold wert“, glaubt Bruns. Allerdings plant Drewes aufgrund von Knie- und Bandscheibenbeschwerden etwas anders. „Ich nehme meinen Pass mit, aber eigentlich möchte ich keinem Spieler im Weg stehen und nur noch auflaufen, wenn Not am Mann ist“, erklärt der Serviceberater, der nun aber zunächst die Saison in Ottersberg „vernünftig und auch als Spieler“ zu Ende bringen will. „Das bin ich den Jungs noch schuldig.“