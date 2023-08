CDU stellt Oestmann 36 Fragen zum Winterrasen

Von: Matthias Freese

Aktueller Blick auf den Winterrasen in Rotenburg – die Diskussionen um seinen Bau gehen derweil weiter. © Freese

Auf Antworten müssen die Christdemokraten jedoch noch eine Weile warten. Die Akten liegen aktuell beim Rechnungsprüfungsamt.

Rotenburg – Der 2022 fertiggestellte Winterrasen auf dem Rotenburger Ahe-Sportgelände bleibt ein Aufreger-Thema. In einem Schreiben an Bürgermeister Torsten Oestmann haben die Stadtratsfraktion und der Gemeindeverband der CDU in zehn Punkten insgesamt 36 Fragen zur Umwandlung des ehemaligen Tennenplatzes gestellt. „Aus den Akten ergibt sich das Bild eines Planungschaos“, schreiben Franziska Kettenburg als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Marie-Kristin Schröder-Koch als stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende in einer Pressemitteilung. Oestmann erklärt, er wolle den Fragenkatalog „erst mal auf ruhend stellen, weil wir die Akten momentan nicht haben“. Die liegen beim Rechnungsprüfungsamt.

Bereits Ende Februar hatten die Christdemokraten Akteneinsicht genommen. Das vielleicht umstrittenste Sportprojekt der Stadt Rotenburg war seinerzeit durch eine Spende des inzwischen verstorbenen Funktionärs und Förderers Rolf Ludwig möglich geworden. 250 000 Euro hatte er beigesteuert, am Ende beliefen sich die Gesamtkosten auf 650 000 Euro. Vom Landkreis gab es 55 000 Euro an Zuschüssen. Nun will die CDU-Fraktion „die fragwürdigen Umstände der Planung und Realisierung“ aufklären. Sie schreibt: „Die Akteneinsicht hat ergeben, dass zahlreiche öffentliche Aussagen und Berichte an Ratsgremien seitens des früheren Bürgermeisters Andreas Weber zum Projekt ,Winterrasenplatz‘ von der Aktenlage nicht gedeckt werden.“

CDU-Fraktion hält Beauftragung von zwei Planungsbüros für „intransparent“

Der Oestmann-Vorgänger, für die SPD im Stadtrat, erklärt: „Ich kann nur sagen, dass es ein überaus komplexes Projekt gewesen ist. Das hat auch dazu geführt, dass es ein paar Dinge gab, die man sehr flexibel handhaben musste, um es zum Erfolg zu führen. Und das ist es, wenn ich sehe, wie viele Kinder und Jugendliche auf dem neuen Naturrasen trainieren.“

Die CDU listet wiederum auf, dass frühzeitig Informationen vorgelegen hätten, dass ein Winterrasen keine zusätzlichen Übungskapazitäten schaffe und es Bedenken aufgrund des Untergrundes gegeben habe. Weiter heißt es: „Die CDU-Fraktion hält die Beauftragung von gleich zwei Planungsbüros für intransparent und rechtlich fragwürdig.“ Neben der Betreuung durch die Rasenexperten Claus und Clemens Mehnert aus Mindelheim im Allgäu – eine Bedingung Ludwigs – war Garten- und Landschaftsarchitekt Dieter Grundmann aus Sarstedt mit seinem Planungsbüro tätig gewesen. Beide Experten sollen unterschiedliche Meinungen gehabt haben, die Zusammenarbeit mit den Mehnerts wurde im Frühjahr 2021 vorzeitig beendet. „Ich bin Rolf Ludwig dankbar dafür, dass er sich so eingesetzt hat – und den Mehnerts auch. Nicht ohne Grund werden sie ,Rasenpäpste‘ genannt. Sie haben auch auf unseren anderen Sportplätzen und unseren Platzwarten mit Beratung geholfen“, betont Weber.

Fragen zum Vergaberecht und über zusätzliche Kosten

Die CDU will hingegen wissen, „ob bei der Beauftragung der Planungsbüros das Vergaberecht eingehalten wurde und welche zusätzlichen Kosten durch das Planungschaos entstanden sind“ und sie erkundigt sich „insbesondere nach den Arbeiten des sogenannten ,Rasenpapstes‘ Mehnert und will wissen, welche Leistungen, für die er offenbar über 30 000 Euro erhalten hat, am Ende auch tatsächlich in den Bau des Rasenplatzes eingeflossen sind. Aus den Akten lässt sich das nicht erkennen. Das gilt auch für die Aussage Webers, die Verzögerungen bei der Baumaßnahme hätten an Personalproblemen im Tiefbauamt gelegen.“

Auch der Umweltaspekt interessiert die CDU. Sie erwartet Auskunft darüber, ob die Stickstoffbelastung des Abwassers und der pflegerische Aufwand des neuen Naturrasens so hoch sei, dass dieser in ökologischer und finanzieller Hinsicht niemals hätte einem Kunstrasenplatz vorgezogen werden dürfen und bittet Oestmann um eine „zeitnahe Beantwortung der Fragen“. Da die Akten jedoch nach dem Abschluss des Projektes inzwischen im Rahmen der jährlichen Überprüfung beim Rechnungsprüfungsamt (RPA) liegen, will er derzeit keine Antworten geben. „Da ist jetzt mit dem RPA eine Fachbehörde dran. Wir warten erst mal ab, was die Prüfung ergibt. Das habe ich der Politik mitgeteilt“, sagt er. Und Weber findet: „Was in fachlicher Sicht hinterfragt wird, ist keine Aufgabe der Politik, sondern des Rechnungsprüfungsamtes.“