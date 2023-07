Carolina Miesner steigert sich bis zum Landestitel

Teilen

Erst einmal Achte, dann zweimal Erste: Mit diesen Ergebnissen krönt sich Carolina Miesner auf Livy zur Meisterin. © Wächter

Während seine Tochter Gold einsammelt, holt Thomas Miesner Silber. Auch Anik Zeller wird Vizemeisterin, nachdem sie die „richtige“ Entscheidung getroffen hat.

Scheeßel/Sottrum – Schon seit geraumer Zeit werden die Landesmeisterschaften der Dressur- und Springreiter des Pferdesportverbandes Hannover in Luhmühlen/Westergellersen im Gesamtpaket aller Altersklassen in jeweils drei Umläufen ausgetragen. Der größte Triumph dort gelang Carolina Miesner, die unlängst auch die Führung in der Weltrangliste der Junioren übernommen hatte. In dieser Altersklasse sicherte sich die junge Reiterin des RFRV Scheeßel den Titel. Für Platz zwei reichte es zudem bei Vater Thomas Miesner und der Sottrumerin Anik Zeller.

Im Sattel des achtjährigen Oldenburgers Livy belegte Carolina Miesner nach der einleitenden M**-Dressur mit 65,631 Prozent zunächst Platz acht. Aufwärts ging es für das Duo bei der zweiten Vorstellung im Dressurviereck. Mit 70,921 Prozent in einer weiteren Prüfung der Klasse M** übernahm es die Spitze. In der abschließenden M**-Kür toppten Miesner und der Wallach noch einmal alles und waren mit 75,375 Prozent souverän voraus.

Mit Galathea springt Anik Zeller bei den Junioren auf den Silberrang. © Wächter

Vater Thomas Miesner war hingegen im Springparcours erfolgreich. In der Gesamtwertung der Amateurreiter belegte er Platz zwei hinter Finn Brunkhorst und Crime Time (RFV Estetal). Im Sattel von Comedian überzeugte der ebenfalls für den RFRV Scheeßel startende Reiter bereits im ersten Umlauf auf M**-Level mit einem fehlerfreien Ritt. Nach Platz fünf in Runde eins folgte ein Abwurf im zweiten Springen. Das Finale bildete ein S*-Springen mit Stechen, in dem Miesner und der neunjährige Hannoveraner Wallach eine fehlerlose Darbietung zeigten und sich auf den Silberrang vorarbeiteten.

Den erreichte auch Zeller, die für den RV Sottrum in der Altersklasse der Junioren gestartet war. Dabei setzte sie in den ersten beiden Durchgängen noch auf zwei Pferde. Während sie mit Galathea auf Platz zehn und fünf landete, gewann die junge Reiterin mit Queena sowohl das M*- als auch das M**-Springen. „Da sie ja erst sieben und auch noch nicht so erfahren ist, dachten wir, dass es besser ist, das Finale mit Galathea zu reiten, obwohl ich bis dahin mit Queena auf eins stand. Keine leichte, aber definitiv die richtige Entscheidung, Queena zu schonen“, erläuterte Zeller im Nachgang und dachte damit an die finale dritte M**-Prüfung. In der bedeuteten ihre 63,56 Sekunden zwar nur Rang zwei hinter Kathrin Herfort und Cassedy (61,21 Sekunden; Wurster Reitklub). Sie war allerdings mit Galathea fünfeinhalb Sekunden schneller als die spätere Landesmeisterin Madlen Boy und ihr Pferd Charlet-Blue (RFV Hildesheim). „Galathea hat wieder alles gegeben. Von vier Runden lief sie viermal super null und konnte sich in jedem Springen platzieren. Ich bin diesem Pferd so unendlich dankbar für die Leistung“, schwärmte Zeller.