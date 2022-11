Carolina Miesner auf Exclusiv zweimal Erste in Verden

Mit Exclusiv triumphierte Carolina Miesner in Verden gleich doppelt, insgesamt siegte sie sogar viermal. © Wächter

Für Dressurreiterin Carolina Miesner aus Scheeßel lief es auch bei der Jugend-Challenge in Verden ausgezeichnet. Vier Siege holte sie.

Verden/Scheeßel – Wieder einmal war Carolina Miesner nicht zu stoppen. Die junge Reiterin des RFRV Scheeßel dominierte nahezu alle Dressurprüfungen, bei denen sie während der 26. Jugend-Challenge in der Verdener Niedersachsenhalle an den Start ging. Dort maßen sich die besten Nachwuchsreiter der Altersklassen Ponyreiter, Children, Junioren und Junge Reiter. Das Turnier des Pferdesportverbandes Hannover beinhaltete auch Sichtungen für das Nachwuchschampionat und das Bundesnachwuchschampionat der Ponyspringreiter.

Carolina Miesner zeigte zunächst mit ihrem Hannoveraner Exclusiv in der M**-Dressur der Altersklasse der Junioren eine starke Vorstellung. Im Sattel des elfjährigen Wallachs erreichte sie eine Wertung von 73,198 Prozent und stand damit allein an der Spitze, denn das zweitplatzierte Paar kam nur auf 68,874 Prozent. Auch in der finalen Prüfung, die auf M**-Niveau ausgetragen wurde, überzeugte das Duo. Dieses Mal erhielt es eine Wertung von 69,518 Prozent, die den Gesamtsieg einbrachte.

Die 16-jährige Scheeßelerin war auch in der Pony-Dressur nicht aufzuhalten. Dort erreichte sie mit Novellini den Sieg in der Klasse L**. Sie bekam 73,889 Prozent. Mit ihrem zweiten Pony, dem siebenjährigen Nachtschwärmer schnappte sie sich Platz zwei. Mit dem schwarzen Hengst gewann Carolina Miesner dann auch die abschließende L**-Dressur und erhielt sogar 74,518 Prozent. Damit gewann Miesner alle vier Dressurprüfungen, bei denen sie angetreten war.