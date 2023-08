Scheeßeler Carl Grohbrüg schafft es bis ins DM-Achtelfinale

Von: Matthias Freese

Bild mit dem Bundeshonorarcoach: Der Schwede Thomas Högstedt (l.), ehemaliger Trainer von Nicolas Kiefer, Tommy Haas und Maria Sharapova, zusammen mit Carl Grohbrüg in Detmold. © privat

Tennis-Talent Carl Grohbrüg aus Scheeßel hat nur knapp das Viertelfinale bei der Deutschen Meisterschaft der U12 verpasst.

Scheeßel – Im Match-Tie-Break kam das Aus: Nur hauchdünn endeten für Carl Grohbrüg, elfjähriges Tennis-Talent des TC Blau-Weiß Scheeßel, die Deutschen Meisterschaften der U 12 in Detmold im Achtelfinale. Gegen den an Position zwei gesetzten Louis Golz (TC Kaiserswerth) gab es in drei hart umkämpften Sätzen ein 4:6, 7:5, 7:10. Trostpflaster: Zum Abschluss gab es eine Einladung des Bundestrainers Thomas Högstedt zum Lehrgang vom 11. bis 13. September am Bundesstützpunkt Hannover.

Gemeldet waren in der Altersklasse 127 Spieler – zugelassen aber nur 111. Als ungesetzter Spieler behauptete sich Carl Grohbrüg dabei souverän in einer von insgesamt zwölf Qualifikationsgruppen. Nach einem Freilos schlug er erst Julian Kunz (TC Forchheim) mit 6:1, 6:0, dann auch Ben Rolfes (Oldenburger TeV) mit 6:0, 6:3. Damit stand der junge Scheeßeler im Hauptfeld der besten 32 Spieler. Aufgrund des schlechten Wetters kam es zu Zeitverzögerungen.

Auch das erste Spiel der Hauptrunde entschied Carl Grohbrüg für sich. Gegen Benedikt Haßler (TC SW Merzig) stand ein sicherer 6:3, 6:1-Erfolg. Vater Gorden Grohbrüg ahnte aber bereits vor dem Achtelfinale gegen Louis Golz: „Da wird wohl Schluss sein.“ Doch viel fehlte in dem Drei-Satz-Match wahrlich nicht zur Überraschung des Scheeßelers – obwohl er quasi aus dem Urlaub auf den Court gegangen war. „Dafür, dass er jetzt fast drei Wochen keinen Tennisschläger in der Hand hatte, ist das schon super“, meinte auch Gorden Grohbrüg.