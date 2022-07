Grohbrüg feiert goldenes Debüt bei Deutscher Teammeisterschaft

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Gold beim Debüt: Carl Grohbrüg (l.) feierte den DM-Sieg mit dem Pokal und Trainer Oli Mutert. © Laura Weber

Carl Grohbrüg ist sein Debüt bei einem nationalen Wettkampf gelungen. Der Scheeßeler gewann mit Team Niedersachsen Gold. Am Freitag geht es im Einzel weiter.

Scheeßel – Andrea Kalbe nannte den Austragungsort der Deutschen Teammeisterschaft schon im Vorfeld „das TNB-Wohnzimmer“. Gemeint hatte die Vizepräsidentin Jugend des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB) damit das Abo auf den Titel. Den gewann die eigene U 11 am vergangenen Wochenende nun schon zum fünften Mal in Folge. Mit dabei war in diesem Jahr auch Carl Grohbrüg. Für das Talent des TC Blau-Weiß Scheeßel war es zudem das Debüt bei einer nationalen Veranstaltung.

Nach vier Titeln in Folge war der Druck bei den Niedersachsen im Vorfeld groß. „Aber wir waren sehr gut aufgestellt“, wusste Grohbrüg, der zusammen mit Luys Calin, Ben Rolfes, Lasse Kubica, Maximilian Hellrung, Destiny Tuffour, Sophie Faulhaber, Pauline Janssen, Lenja-Marie Lenze und Alva Biermann antrat. „Wir haben schon gedacht, dass wir unter die ersten beiden kommen. Manche meinten sogar, dass wir auf jeden Fall gewinnen, ich zunächst nicht. Als wir die beiden ersten Tage gut überstanden haben, habe ich auch dran geglaubt“, verriet der Elfjährige.

Der Tennis-Nachwuchs aus Niedersachsen bewies sein Können auch in anderen Sportarten. © Carina Mennemann

Da es sich um einen nationalen Wettkampf mit mehreren Disziplinen handelte, absolvierten die Sportler neben Tennis im Einzel und Doppel auch Koordinations- und Geschicklichkeitswettbewerbe. So entschieden Grohbrüg und sein Team zunächst alle vier Doppel für sich und im Anschluss auch das Fußballmatch gegen Bayern mit 3:0. Die TNB-Mädchen spielten im Hockey unentschieden gegen das Team aus dem Süden Deutschlands und gewannen ebenfalls mit 3:0 im Fußball gegen Nordrhein-Westfalen.

An Tag zwei sammelten die Niedersachsen erst 14 der 16 möglichen Punkte in den Einzeln und ließen dann unter anderem im Basketball und Biathlon alle hinter sich. Insgesamt stand die TNB-Auswahl zur Halbzeit so mit 48 Punkten deutlich an der Spitze. Mit nur zwei Zählern vor Bayern und drei vor Hessen ging es in der Wertung dann am darauffolgenden Tag enger zur Sache. Der Abschluss der Meisterschaft lief wiederum besser. Nach zwei gewonnenen Doppeln und einer Niederlage setzten die TNB-Jungs ihre Siegesserie im Fußball mit 6:2 fort. Auch die Mädchen gewannen erneut – dieses Mal mit 5:0. Beim Hockey unterlagen Grohbrüg & Co wiederum gegen das Team aus Bayern mit 0:11, während die Mädels mit 1:0 siegten. Alles in allem reichte es für die Niedersachsen für den fünften Titel in Folge und den 13. insgesamt. Bayern beendete die DM auf Platz zwei, gefolgt von Baden-Württemberg auf drei und Hessen auf vier.

Urlaub am Strand in Cuxhaven

Im Anschluss reiste Grohbrüg erst einmal mit seiner Familie nach Cuxhaven. „Da haben wir eine Ferienwohnung, in der wir in jedem Jahr sind“, erzählt sein Vater, Gorden Grohbrüg. „Hier bin ich sehr ruhig und chill am Strand“, berichtet wiederum Carl Grohbrüg. Ein wenig Fußball darf aber nicht fehlen. Heute geht es dann nach Detmold. Dort steht die Deutsche Meisterschaft im Einzel an. Ursprünglich war die Anreise bereits für Dienstag geplant, allerdings sei sein Trainer erkrankt, sodass sich der Zeitplan verschob. „Wenn ich dann vor Ort bin, spiele ich mich erst mal ein und drücke den anderen die Daumen“, blickt der Scheeßeler voraus. Er selbst greift dann am Freitag im Hauptfeld ein. „Gerade ist noch die Qualifikation. Da ich über meine Einzelergebnisse auf Platz neun in Deutschland in meiner Altersklasse bin, bin ich gesetzt“, erklärt Grohbrüg. Sein Ziel ist entsprechend hoch: „Ich will immer mein Bestes geben. Ich versuche, ins Halbfinale zu kommen, aber das wird sehr schwer.“