Burina zieht die Asse aus dem Ärmel

Rotenburg - Von Matthias Freese. Auch Zlatan Burina wusste es nicht genau. „Ich habe nicht mitgezählt“, gestand der Coach des TC Grün-Weiß Rotenburg. „Auf jeden Fall zweistellig“, sorgte Tarik Burina dann für etwas mehr Klarheit nach seinem Aufschlag-Feuerwerk. Im Einzel der Tennis-Landesliga zog er gegen Sebastian Koch vom Aufsteiger TC Wiepenkathen ein Ass nach dem anderen aus dem Ärmel. So schadlos wie die Nummer hielt sich das komplette Team bei diesem neu angesetzten Heimspiel. Wieder einmal – 6:0 ohne Satzverlust. Wie schon in den bisherigen beiden Saisonspielen. Eine Demonstration von Stärke des Spitzenreiters.

Tarik Burina fühlte sich ganz offensichtlich gut an diesem Tag. „Dann kommt das öfter vor“, kommentierte er seinen gewaltigen Service, dem sein Kontrahent beim 6:3, 6:4 oft nur nahezu regungslos hinterschauen konnte. Vier Asse gelangen allein in seinem vorletzten, kurzen Aufschlagspiel, erneut vier auch im letzten - logisch, womit der Rotenburger den ersten Matchball verwandelte. „Ich habe ja die ganze Zeit ganz gut aufgeschlagen. Da verlässt man sich dann auch drauf und geht das Returnspiel nicht ganz so intensiv an“, erklärte er. Gegner Sebastian Koch resignierte, blieb aber gelassen und meinte angesichts der ganzen Asse, die da mit gut und gerne 180 Stundenkilometer auf ihn zurasten: „Macht echt viel Spaß.“ Schon zuvor, als seine Mitspieler auf der Bank sich per Handy mehr der Schlussphase in der Fußball-Bundesliga als seinem Match widmeten, bemerkte der über weite Strecken gut mitspielende Koch mit Humor: „Leute, ich sehe, ihr seid richtig beim Tennis dabei.“

Das traf aber eher auf die Gastgeber zu. Nach nicht einmal einer Stunde war Lars Rademacher im Duell der Vierer wieder am schnellsten durch. Ein völlig ungefährdetes 6:1, 6:1 erzielte er gegen Justin Gomert. Schnell fertig werden wollte auch Spitzenspieler Sebastian Loss. Da er noch einen wichtigen Termin hatte, war sein Match gegen Bastian Tomforde vorgezogen worden. Und fast hätte es den ersten Satzverlust der Saison gegeben, denn Loss verlor nach einem 6:0 ein wenig die Konstanz und Konzentration. „Nimm ihn ernst“, meckerte er mit sich selbst und fand im Tie-Break zu seiner gewohnten Leistung zurück, um diesen mit 7:2 zu gewinnen. „Ich bin zufrieden, dass es so gelaufen ist, auch Tomforde kann Tennis spielen“, bemerkte Coach Zlatan Burina. Kurzen Prozess machte derweil Philipp Barautzki mit seinem Kontrahenten Daniel Tomforde – 6:0, 6:1.

In den Doppeln drohte kurz zum zweiten Mal der erste Satzverlust. Doch Burina und Barautzki setzten sich gegen Bastian Tomforde und Koch mit 6:3, 7:6 durch. Seine erfolgreiche Premiere bei der Ersten feierte auf dem Nachbarplatz der 16-jährige Calvin Endom an der Seite von Lars Rademacher – sie bezwangen Daniel Tomforde und Gomert mit 6:2, 6:4.

Damit scheint für den Spitzenreiter im Aufstiegsrennen zur Oberliga alles auf einen Zweikampf mit dem ebenfalls noch ungeschlagenen Wilhelmshavener THC hinauszulaufen. Was für Zlatan Burina nicht überraschend kommt: „Das wusste ich schon vom ersten Tag an.“