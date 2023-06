Burina findet seine Form wieder

Tarik Burina gewann das erste Mal seit Langem wieder ein Einzel. © Freese

Rotenburg kassiert ein schmerzhaftes 4:5 gegen Uhlenhorst. Immerhin: Danial Muminovic ist direkt ein Gewinn und bleibt bis zum Ende der Saison.

Rotenburg – Tarik Burina machte keinen Hehl daraus, dass das 4:5 beim Uhlenhorster HC eine Niederlage war, „die sehr wehtut und noch sehr wehtun kann. Das war eigentlich ein Pflichtsieg.“ Doch den verpassten die Tennis-Herren des Nordligisten TC Grün-Weiß Rotenburg beim Auftritt im Hamburger Norden ebenso wie den Sprung über den Strich.

„Und das Restprogramm ist nicht ohne“, warf Rotenburgs Nummer zwei den Blick nach vorne. Zu Hause empfangen die Herren von Coach Zlatan Burina noch den Tabellenzweiten Bremer TV (18. Juni) sowie den direkten Konkurrenten SV Blankenese (25. Juni), ehe am letzten Spieltag eine Woche später noch die Partie beim ungeschlagenen Primus TC Alfeld ansteht.

In Hamburg gab es für die Gäste jedoch auch zwei Lichtblicke. Zum einen gab Danial Muminovic sein Saisondebüt und zeigte im Einzel, dass der Spitzenspieler direkt ein Gewinn für die Wümmestädter ist. Der Bosnier gewann mit 6:2, 6:3 gegen Julian Onken. „Es waren lange und intensive Ballwechsel. Er hat aber kaum Fehler gemacht“, beobachtete Tarik Burina, der selbst ebenfalls auftrumpfte. Mit 6:2, 6:3 bezwang die Nummer zwei Friedrich Sommerwerck. „Das war mein erster Einzelsieg seit fast einem Jahr. Es war mal wieder ganz okay und ich hatte wenig Probleme“, freute er sich und erklärte: „Ich weiß aber auch nicht, was der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe sicher gespielt, was mir in den letzten Wochen gefehlt hat. Es war aber noch nicht optimal.“ Ob der Sieg ihm ein gutes Gefühl für den nächsten Auftritt gibt? „Das sehen wir dann beim nächsten Punktspiel.“

Samsel gibt angeschlagen auf

Den dritten Einzelpunkt sammelte indes Philipp Barautzki mit einem 6:2, 6:4 gegen Yannick Bebensee ein. Beste Chancen dazu hätte nach Ansicht des älteren Bruders auch Emir Burina gehabt. Als Nummer drei unterlag er jedoch Peer Ole Wede mit 4:6, 3:6. Ebenfalls als Verlierer ging Sebastian Loss gegen Tobias Rauch vom Court – 4:6, 2:6. Punkt Nummer drei holten die Gastgeber mit dem 6:0, 6:0 von Luke Joujan gegen Felix Samsel. „Felix ist gesundheitlich angeschlagen gewesen. Das hat sich hier vor Ort erst so richtig gezeigt und verschlechtert“, erklärte Tarik Burina das deutliche Ergebnis. „Deshalb hat er auch das Doppel aufgegeben und ist nicht angetreten.“ Kampflos ging der Punkt somit an Wede/Bebensee.

Im dritten Doppel verlor Tarik Burina an der Seite von Philipp Barautzki mit 4:6, 2:6 gegen Rauch/Joujan, woraufhin er betonte: „Da war deutlich mehr drin. Das haben wir nicht so gut gespielt.“ Hingegen hätte das Duo Muminovic/Loss seine Aufgabe „sehr gut“ gemacht. Letztlich reichte das 7:5, 7:5 gegen Onken/Sommerwerck aber auch nicht, um die dritte Niederlage zu verhindern.