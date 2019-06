Burina blickt jetzt nach oben

Rotenburg - Von Nicolas Tréboute. Die Tennisspieler des TC Grün-Weiß Rotenburg hatten mit mehr Gegenwehr gerechnet, doch Zlatan Burina nahm den deutlichen 8:1-Erfolg über den TV Sparta 87 Nordhorn gerne mit. Der Oberliga-Klassenerhalt ist den Wümmestädtern damit nicht mehr zu nehmen. „Auch deswegen bin ich sehr zufrieden. Die Angelegenheit ist weg vom Tisch“, freute sich der Coach und nahm nach dem vierten Sieg im fünften Saisonspiel andere Tabellenregionen ins Visier. „Jetzt schauen wir mal, was nach oben passiert.“

Richtig Spannung kam in keiner einzigen Partie auf, was teilweise den Rotenburgern selber nicht so richtig gefiel. „Es war irgendwie langweilig. Von dem was ich kann, musste ich vielleicht 20 Prozent zeigen“, murrte Vincent Wuttke nach seinem Kurzarbeitstag. In weniger als 40 Minuten hatte er seinen überforderten Gegner Jakob Smoor mit 6:1, 6:1 vom Platz gefegt. Ähnlich erging es auch Sebastian Loss. Doch die Rotenburger Nummer zwei musste sich erst auf die Spielweise des Nordhorners Marc Senkbeil einstellen. Dieser verlangsamte mit zahlreichen Slicebällen das Spiel, und hielt das Spiel bis zum 4:3 im ersten Satz offen. „Die Bälle sind wie Elfmeter, aber man muss sie auch gut schießen“, zog Zlatan Burina einen Vergleich zum Fußball. Das tat der Rotenburger ab diesem Zeitpunkt und gewann mit 6:3, 6:0. „Ich musste mich sehr konzentrieren bei diesen Schlägen. Irgendwann habe ich mich besser zum Ball gestellt und konsequenter gespielt“, analysierte Loss.

Auch Danial Muminovic bezwang Kai Rieke mit 6:3, 6:2 und behielt damit seine weiße Weste. Dafür musste er jedoch ebenso wenig an sein Leistungslimit gehen wie Philipp Barautzki gegen den Niederländer Platon Frolov (6:1, 6:0) und Tarik Burina. Er bezwang im Spitzenduell Loris Günther mit 6:0, 6:4.

Da fiel es kaum ins Gewicht, dass Lars Rademacher an Position vier gegen Bastian Grönefeld beim 1:6, 1:6 auf verlorenem Posten stand. Der Bruder von Profispielerin Anna-Lena Grönefeld bestach mit viel Spielwitz, einem guten Aufschlagspiel und einer guten Länge in seinen Schlägen.

Dennoch gingen die Gastgeber mit einer 5:1-Führung in die Doppel und blieben auch dort dominant. Loss und Barautzki (6:1, 6:4 gegen Günther/Senkbeil) gaben ebenso keinen Satz mehr ab wie Rademacher/Wuttke gegen Grönefeld/Rieke – 6:3, 6:3. Tarik Burina und Danial Muminvic verpassten Frolov und Smoor sogar die gefürchtete „Brille“. „Wir waren qualitätsmäßig einfach besser“, befand Coach Zlatan Burina.