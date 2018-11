Burford bestraft den RSV

1:2-Pleite nach Standards / Chwolkas Platzverweis ist „der Genickbruch“ im Derby

+ Die Rote Karte hat Referee Axel Martin schon in der Hand – kurz darauf zeigt er sie auch Yannick Chwolka (r.). - Fotos: Freese

Verden - Von Matthias Freese. Yannick Chwolka war wie abgetaucht – eingepackt in seine viel zu große Winterjacke, die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Rote Karte, die sich der linke Außenverteidiger des Rotenburger SV in der 72. Minute des Derbys beim FC Verden 04 abgeholt hatte, „hat uns das Genick gebrochen“, fand sein Trainer Tim Ebersbach. Und auch Verdens Coach Sascha Lindhorst wusste: „Das hat uns in die Karten gespielt.“ In Überzahl gelang den Allerstädtern noch der 2:1 (0:0)-Sieg in der Fußball-Landesliga. Matchwinner war ebenfalls ein Defensivmann: Steen Burford drehte mit seinen beiden Toren den 0:1-Rückstand.